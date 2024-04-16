До Кабінету військовозобов’язаного можна вносити хибні дані? Експерт оцінив шанси та розповів про покарання

У Раді не виключають деякі складності спочатку після набуття чинності нових правил мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, в якому є пункт про електронний кабінет військовозобов’язаних громадян. Однак поки що немає механізму, який дозволить перевіряти правдивість внесених даних.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів член Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, доки це питання не буде врегульовано належним чином, можуть виникати складності.

"Це питання досить складне. На перших етапах робота кабінету ідентифікація особистості справді може бути проблематичною. Втім, як тільки набуде чинності закон про внесення змін до Закону про Єдиний реєстр військовозобов’язаних громадян, призовників та резервістів (Реєстр), буде налагоджений обмін даними між усіма наявними базами", — сказав він.

Якщо військовозобов’язаний захоче навмисно внести хибні дані, може понести відповідальність. Але якою саме вона буде — кримінальною чи адміністративною, поки що не вирішено. Проте Веніславський вважає, що у військовозобов’язаних буде мінімальне бажання вводити державу в оману.

Крім того, згідно з новим законом, військовозобов’язані українці зобов’язані завжди повинні мати при собі військово-облікові документи. Але можливість оновити дані з’явиться і в електронному кабінеті. Але якщо при собі немає ані смартфона, ані військово-облікових документів, то як довести співробітникам ТЦК, що вимога закону виконана?

"У всіх уповноважених на перевірку документів працівників поліції та ТЦК буде постійний доступ до системи "Оберіг", де вони в онлайн-режимі зможуть на місці оперативно перевірити, чи внесені туди актуалізовані дані громадянина", — каже Федір Веніславський.

Докладніше про пункти нового закону про мобілізацію читайте у нашому матеріалі: "Закон про мобілізацію: ТЦК обіцяють впоратися з чергами, а ухилянтів шукатимуть за допомогою відеокамер".

Також "Телеграф" розповідав про те, кого із жінок можуть призвати на службу до ЗСУ. У новому законі про мобілізацію проходження військової служби українками передбачається як у мирний час, так і у період воєнного стану.