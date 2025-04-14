Великдень для покійних: чи можна залишити їжу біля могили близького у поминальний день

Сенс цих днів — поминання померлих, а не радування шлунка

На Великдень і в поминальні дні після нього, особливо у Радоницю (Батьківський день), який випадає цього року на 29 квітня, багато людей за традицією приходять на цвинтар, щоб згадати померлих. Один із найпоширеніших звичаїв — залишати їжу на могилі. Але з погляду християнської традиції, цей жест має свої нюанси.

Річ у тім, що церква не схвалює залишення їжі на могилах. Цей звичай бере свій початок у язичницьких віруваннях і передавався з покоління до покоління. Сенс же поминання — це молитва за покійного, а не трапеза на цвинтарі. Їжа на могилі не приносить користі душі померлого, зате може порушувати благоговійне ставлення до місця поховання та залучати тварин.

Що робити з їжею на цвинтарі у поминальний день

Краще роздати їжу нужденним або віднести до храму — це буде справжня милостиня в ім’я померлого. Молитва у великодній період, участь у літургії та панахиді мають бути головними формами поминання, особливо у Радоницю, яку в народі найчастіше називають Гробками чи Проводами. У цей час усі молитви сповнені радості про Воскресіння Христове.

А що робити з паскою і крашанками?

На практиці, багато хто все ж таки приносить на цвинтар символічні частування, такі як паски та крашанки. Якщо їх не залишають на могилі, а просто використовують для поминального столу (без алкоголю та застіль), це вважається допустимим. Але краще все це робити вдома чи на поминальній трапезі після служби, а не на цвинтарі. Раніше ми розповідали, як можна незвичайно прикрасити паску на Великдень.