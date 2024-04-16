Закон про мобілізацію: ТЦК обіцяють впоратися з чергами, а ухилянтів шукатимуть із допомогою відеокамер

В оборонному комітеті Ради відповіли на найгостріші питання про нові норми, а по тлумачення деяких положень довелося звертатися до юриста.

У вівторок, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Тепер документ має бути опублікований у парламентській газеті "Голос України". Щойно це станеться, до початку дії нових норм залишиться 30 днів.

Разом з тим, алгоритм дії деяких з положень закону залишається незрозумілим. Найгостріші запитання "Телеграф" поставив члену Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федору Веніславському.

"Бажання вводити державу в оману буде мінімальним"

— За законом, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані в Реєстрі протягом 60 днів. Вочевидь, йдеться про мільйони громадян. Чи витримає система ТЦК/ЦНАП таке навантаження?

— Під час обговорення законопроєкту ми ставили це питання заступникам міністра оборони, які були у нас на комітеті. Вони запевнили, що при комбінованому підході, коли громадяни зможуть виконати цю вимогу через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет, проблем не буде.

— Але електронний кабінет ще не запрацював. Ба більше, на його впровадження Кабміну надали два місяці, тобто скористатися ним можна буде лише по завершенні строків для актуалізації даних?

— Закон також поки що не набрав чинності. Станеться це лише за місяць після публікації тексту в парламентському виданні. Два місяці для впровадження електронного кабінету почалися ще на етапі розгляду законопроєкту про мобілізацію на комітеті.

В Міністерстві цифрової трансформації дуже активно працюють над цим сервісом, тому все має бути впроваджено вчасно.

— Яким чином перевірятимуть точність і достовірність даних, внесених в електронний кабінет військовозобов’язаними?

— Так, це питання досить складне. На перших етапах роботи кабінету ідентифікація особи, дійсно, може бути проблематичною. Втім, щойно набуде чинності закон про внесення змін до Закону про Єдиний реєстр військовозобов’язаних громадян, призовників і резервістів (Реєстр), буде налагоджено обмін даними між усіма наявними базами.

У разі навмисного внесення недостовірних даних громадянин може понести відповідальність. Про те, яку саме, — згодом, але, думаю, бажання вводити державу в оману буде мінімальним.

— Новий закон зобов’язує громадян завжди мати при собі військово-облікові документи. Водночас оновити дані можна буде й дистанційно — в електронному кабінеті. Як в такому разі довести працівникам ТЦК на вулиці, що вимога закону тобою виконана, якщо під рукою нема смартфону?

— У всіх уповноважених на перевірку документів працівників поліції і ТЦК буде постійний доступ до системи "Оберіг", де вони в онлайн-режимі зможуть на місці оперативно перевірити, чи внесено туди актуалізовані дані громадянина, — каже Федір Веніславський.

Спочатку штрафи, потім кримінальна справа

Отримати відповіді на деякі запитання про покладені на військовозобов’язаних громадян обов’язки і відповідальність за їхнє невиконання від нардепа, на жаль, не вдалося. Тому з ними "Телеграф" звернувся до адвоката юридичної компанії "Riyako&partners", заступниці голови військового комітету Асоціації правників України Катерини Аніщенко.

— Як довести, що людина була поінформована про новий закон? Зокрема, про необхідність актуалізації даних, отримання повістки, явку до ТЦК тощо?

— По-перше, незнання закону не звільняє від відповідальності. Щойно документ буде оприлюднений в газеті "Голос України", він вважається таким, що набув чинності, а громадяни, відповідно, сповіщеними про його ухвалення, початок роботи і наслідки за ухилення від його виконання.

Щодо повісток закон передбачає, що виклик у ТЦК направлятимуть за адресою реєстрації, вказаною в біографічному реєстрі. Якщо особа змінила адресу реєстрації, вона зобов’язана повідомити про це ТЦК. У разі відсутності такого сповіщення, автоматично вважатиметься, що громадянин отримав повістку і має 10 днів на виконання вимог, вказаних у ній.

— Серед можливих покарань за ухилення від виконання вимог закону значиться обмеження у праві на управління транспортним засобом і штраф. Якщо людина не сплачує штраф і знайти її не можуть, що робитиме влада?

— Її зможуть знайти. Спочатку вона отримає сповіщення про ще один штраф. Після несплати вдруге, можуть бути розпочаті слідчі дії в рамках кримінального провадження. В такому разі громадянин матиме справу зі статтею про ухилення від мобілізації.

Якщо ми кажемо про відкриття кримінальної справи, тут вже підключаються всі наявні механізми розшуку: відеозаписи з камер спостереження, відстеження кредитної картки і таке інше.

— А як щодо сценарію, за якого громадянин сплатив штраф, але дані звіряти все одно не квапиться? Яка санкція передбачена у такому разі?

— Повторне накладення штрафу. Розміри штрафів в законі не прописані, але йтиметься про суми від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн. Максимально можливий штраф — 80 тис. грн. Як і за минулої редакції, у новому законі передбачено, що рішення про штрафи ухвалюватиме начальник ТЦК.