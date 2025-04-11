Використовуйте не тільки шпинат: як зробити гарні зелені крашанки на Великдень

Можна зробити гарні пасхальні яйця без хімії

Великдень вже на порозі, і одним із його головних символів є крашанки. Але хочеться, щоб яйця були не тільки красивими, а й безпечними до вживання, а для цього слід замінити штучні барвники на натуральні.

У багатьох виникають труднощі саме з тим, як зробити зелені яйця на Великдень. Є кілька ідей та секретів, які важливо враховувати. У матеріалі Sqprofessional підказали, що можна використовувати.

Як зробити зелені крашанки на Великдень

Один із найкрасивіших і незвичайних відтінків, якого можна досягти без "хімії" — яскраво-зелений. І отримати його допоможуть зелені рослини та трави, які можна знайти в магазині або навіть деякі купити в аптеці у подрібненому вигляді.

Кропива

Молода кропива — одне з найкращих природних джерел зеленого пігменту. Вона надає шкаралупі насичений і глибокий колір. Слід взяти пучок кропиви (можна у сушеному вигляді кілька ложок), залити 1 літром води та кип’ятити на повільному вогні 30-40 хвилин. Потім процідити, додати 1 столову ложку оцту і помістити у відвар яйця, залишивши на кілька годин або всю ніч.

Шпинат

Шпинат дає м’якіший, світло-зелений відтінок. Потрібно взяти 150-200 г свіжого шпинату або близько 100 г замороженого, залити літром води й відварити 15 хвилин. Після цього його потрібно подрібнити блендером, процідити та додати в сік трохи оцту. В отриманий барвник потрібно помістити яйця і варити 15 хвилин, але щоб колір був більш вираженим, краще залишити на кілька годин.

Зелений чай

Заварювання зеленого чаю надає яйцям ніжного трав’янистого відтінку з легким золотистим відливом. Щоб досягти такого ефекту, використовуйте 5-6 чайних ложок листового зеленого чаю на літр води. Заваріть, як завжди, і дайте настоятися щонайменше 20 хвилин, щоб фарба стала більш концентрованою, потім додайте оцет і помістіть туди яйця щонайменше на 40-60 хвилин.

Крім того, щоб отримати яскравіший і насичений зелений колір деякі господині радять попередньо забарвити яйця в жовтий колір за допомогою куркуми. Для цього варені яйця опускають у відвар куркуми (2-3 столові ложки на літр води) на 15-20 хвилин, а потім у зелений настій. Так кольори накладаються один на одного і дають необхідний ефект.

"Телеграф" писав раніше, як зробити космічні яйця на Великдень. Цим ви ще ніколи їх не фарбували.