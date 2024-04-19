Українців налякали мобілізацією авто: хто з депутатів міг би поділитись своїми машинами

Автопарк Ради досить солідний. Розбираємося, хто з нардепів міг би підпасти під закон

Маєш дві автівки — будь напоготові віддати одну на ЗСУ. Такими є правила нового закону про мобілізацію, який нещодавно підтримали депутати.

"Телеграф" проглянув декларації народних обранців, аби оцінити, хто із законодавців ризикує підпасти під свої ж правила.

Мобілізація авто у депутатів: що каже закон?

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє забирати авто у депутатів, пояснила "Телеграфу" військовий адвокат об’єднання "Актум" Тетяна Книш.

Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок.

Тому народні обранці підпадають під дію військово-транспортного обов’язку попри недоторканність.

"Норма про те, що депутати не підглядають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов’язку (коли можуть мобілізувати транспортний засіб). І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили: якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька — транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони. Взагалі", — уточнила Тетяна Книш.

Адвокат пояснює, що автори закону про мобілізацію послуговуються словом "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто.

"У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено "громадяни". Народний депутат у нас хто? Громадянин України. Тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права і обов’язки, як для кожного громадянина України", — додала адвокат.

Які машини потрібні

Захисники навряд чи оцінять спорткари й Tesla, але не будуть відмовлятися від позашляховиків та пікапів. Ці машини мають високий кліренс для бездоріжжя та великі багажні відсіки.

Забирати легкові авто у громадян не будуть, пояснював раніше представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики, які допоможуть пересуватись на бездоріжжі. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях формують мобілізаційне замовлення.

Автопарк ВР, на який би могла розраховувати армія

Автопарк Верховної Ради давно привертає до себе погляди. Але не варто рано радіти. За документами народні обранці їздять на машинах дружин/матерів/братів/ або на орендованих. Але все ж є і ті, хто офіційно має кілька машин. Серед них:

Одіозний нардеп від групи "За майбутнє" Богдан Торохтій купив Jaguar F-Type у 2023 році, проте ЗСУ зацікавив би його позашляховик Nissan X-Trail 2003 чи кросовер Volkswagen Tiguan 2014. Також у автопарку Торохтія є мінівен Chrysler Voyager, 2002 року.

Богдан Торохтій

Прізвище Торохтія потрапляє у новини, в основному, завдяки подорожам та автівкам. Bihus.Info писали, що Торохтій понад 3 місяці жив за кордоном після початку повномасштабного вторгнення. Потім оскандалився тим, що вказав купівлю "Гелендевагена" за 10 тисяч гривень, а потім продав за ринковою ціною.

Геннадій Вацак, група "Довіра". Має 4 мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter оформлених на нього особисто. Ще є Maserati та Jaguar, але ці автівки на лінії фронту виглядатимуть дивно.

Геннадій Вацак

Вацак є засновником кондитерського дому та поціновувачем дорогих автівок. Зокрема, журналісти помітили його на новенькому Rolls-Royce Cullinan, проте, за документами, машина не його. А сини нардепа перетинали кордон як волонтери на "Бентлі" та "Ламборгіні".

Микола Бабенко з групи "Довіра" має "Теслу" і джип Toyota Land Cruiser 2017 року. Автомобільні оглядачі відзначають неперевершену off-road прохідність цього останнього.

Микола Бабенко

Мовляв, це суміш позашляховика з вантажівкою, який ви не проти забруднити. Та він доводить свою цінність, коли закінчуються асфальтовані дороги. Як показує DeepStateMAP, саме такі проблеми з дорогами зараз є в кількох українських областях на сході й півдні.

Нардеп Юрій Шаповалов з Полтавщини, група "За майбутнє", є власником трьох машин. Серед цього списку є потужний позашляховик BMW X7 G07 M50i 2019 року випуску.

Юрій Шаповалов

Нардеп у Раді вже понад 10 років, початково входив до фракції "Партії регіонів", звідки вийшов у 2014-му. Далі був членом депутатської групи "Воля Народу", позафракційним, входив до "Партії "Відродження". Був фігурантом кількох антикорупційних розслідувань.

Олексій Кучеренко з фракції "Батьківщина" має чотири машини, з яких два — це електромобілі. Тому залишаються позашляховики Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007. Обидва — чудові для бездоріжжя, надійні та добре обладнані.

Олексій Кучеренко

Кучеренко у 2007 — 2010 рр. був міністром з питань ЖКГ, далі — народним депутатом у чотирьох скликаннях. У 2017 р. вів передачу "Суб'єктивні підсумки з Олексієм Кучеренком" на каналі NewsOne.

Сергій Бабак зі "Слуги Народу" має 3 автівки, серед міських автівок BMW нардепа є "Лада Нива" 2014 року. Так собі, але краще, ніж ходити пішки на передовій.

Сергій Бабак

Нардеп відомий тим, що у 2019 році попав у скандал з плагіатом та отримав антинагороду плагіатора року. Після чого відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук.

Микола Кириченко зі "Слуги народу" був власником фермерських господарств. У декларації має кілька вантажних автомобілів "Камаз" та семимісний позашляховик Lexus GX 460 2021 року.

Микола Кириченко

Кириченко до обрання займався аграрним бізнесом на Харківщині, йому належало 1.3 млн га земель. Після обрання став фігурантом справи про недостовірне декларування.

Максим Гузенко зі "Слуги народу" теж є латифундистом. Особисто він володіє 6 вантажними автомобілями.

Максим Гузенко

Гузенко увійшов у топ-10 депутатів Верховної Ради, які задекларували найбільше земельних ділянок.

Миколаївський нардеп Артем Чорноморов зі "Слуги народу" має дві автівки, серед яких популярний позашляховик Lexus RX 350 2006 року.

Артем Чорноморов

Є засновником та керівником компанії "СмартАгрі", відомої своїми навчальними програмами для працівників аграрних підприємств. Запам’ятався як депутат-мільйонер, що орендує житло за бюджетні кошти.

Сергій Алєксєєв із "Євросолідарності" має три авто, у тому числі позашляховик Mercedes-Benz GL-Class 2006.

Сергій Алєксєєв

Прізвище нардепа кілька разів потрапляло у новини. Зокрема, у 2023 році СБУ затримала Алєксєєва за підозрою у шахрайстві (нібито, за 50 тис. дол. обіцяв допомогти німцю уникнути екстрадиції з України). Алєксєєв назвав це політичним переслідуванням. У 2021 році фігурував у розслідуванні Слідство.Інфо про привласнення компаніями з оточення братів Кличків будинку у центрі Києва.

Раніше "Телеграф" також писав, у кого з ухилянтів від мобілізації не будуть забирати водійське посвідчення. Є чіткий перелік тих осіб, які можуть уникнути покарання.