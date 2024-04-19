Украинцев испугали мобилизацией авто: кто из депутатов мог бы поделиться своими машинами

Автопарк Рады достаточно солидный. Разбираемся, кто из нардепов мог бы подпасть под закон

Владеешь двумя автомобилями — будь готов отдать один на ВСУ. Таковы правила нового закона о мобилизации, недавно поддержанного депутатами.

"Телеграф" просмотрел декларации народных избранников, чтобы оценить, кто из законодателей рискует подпасть под свои же правила.

Мобилизация авто у депутатов: что говорит закон?

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у депутатов, пояснила "Телеграфу" адвокат объединения "Актум" Татьяна Кныш.

Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей.

Поэтому народные избранники подпадают под действие военно-транспортной обязанности, несмотря на неприкосновенность.

"Норма, что депутаты не подпадают под мобилизацию, не распространяется на другую статью о военно-транспортной обязанности (когда могут мобилизовать транспортное средство). И это касается, в том числе народных депутатов, если у них есть на праве собственности транспортные средства в количества больше одного. В законе четко определили: если у гражданина есть только одно транспортное средство, то оно не подлежит мобилизации. А если несколько — транспортное средство могут мобилизовать, и нет прямой нормы, которая запрещала бы мобилизовать транспортное средство именно у народных депутатов. Поэтому у них также могут мобилизовать транспортные средства. Нет прямого запрета. Вообще", — уточнила Татьяна Кныш.

Адвокат объясняет, что авторы закона о мобилизации используют слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто.

"В законе о мобилизации четко последним пунктом определены "граждане". Народный депутат у нас кто? Граждане Украины. Поэтому на них в этом случае распространяются такие же права и обязанности, как и на каждого гражданина Украины", — добавила адвокат.

Какие машины нужны

Защитники вряд ли оценят спорткары и Tesla, но не будут отказываться от внедорожников и пикапов. Эти машины обладают высоким клиренсом для бездорожья и большими багажными отсеками.

Забирать легковые автомобили у граждан не будут, объяснял ранее представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Для ВСУ потребуются грузовики, специальная техника, внедорожники, которые помогут передвигаться по бездорожью. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ.

Автопарк ВР, на который могла бы рассчитывать армия

Автопарк Верховной Рады давно привлекает к себе взгляды. Но не стоит рано радоваться. По документам народные избранники ездят на машинах жен/матерей/братьев/ или на арендованных. Но все же есть и те, кто официально имеет несколько машин. Среди них:

Одиозный нардеп от группы "За майбутнє" Богдан Торохтий купил Jaguar F-Type в 2023 году, однако ВСУ заинтересовал бы его внедорожник Nissan X-Trail 2003 или кроссовер Volkswagen Tiguan 2014. Также в автопарке Торохтия есть минивэн Chrysler Voya.

Богдан Торохтий

Фамилия Торохтия попадает в новости, в основном благодаря путешествиям и автомобилям. Bihus. Info писали, что Торохтий более 3 месяцев жил за границей после начала полномасштабного вторжения. Затем оскандалился тем, что указал покупку "Гелендевагена" за 10 тысяч гривен, а затем продал по рыночной цене.

Геннадий Вацак, группа "Довіра". Имеет 4 микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter оформленных на него лично. Еще Maserati и Jaguar, но эти автомобили на линии фронта будут выглядеть странно.

Геннадий Вацак

Вацак является основателем кондитерского дома и ценителем дорогих автомобилей. В частности, журналисты заметили его на новеньком Rolls-Royce Cullinan, однако, по документам, машина не его. А сыновья нардепа пересекали границу как волонтеры на "Бентли" и "Ламборгини".

У Николая Бабенко из группы "Довіра" есть "Тесла" и джип Toyota Land Cruiser 2017 года. Автомобильные обозреватели отмечают непревзойденную off-road проходимость этого последнего.

Николай Бабенко

Мол, это смесь внедорожника с грузовиком, который вы не прочь запачкать. Но он доказывает свою ценность, когда кончаются асфальтированные дороги. Как показывает DeepStateMAP, именно такие проблемы с дорогами сейчас находятся в нескольких украинских областях на востоке и юге.

Нардеп Юрий Шаповалов из Полтавщины, группа "За майбутнє", владеет тремя машинами. Среди этого списка есть мощный внедорожник BMW X7 G07 M50i 2019 года выпуска.

Юрий Шаповалов

Нардеп в Раде уже более 10 лет, первоначально входил во фракцию "Партии регионов", откуда вышел в 2014 году. Далее был членом депутатской группы "Воля Народа", внефракционным, входил в "Партию "Возрождение", являлся фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.

Алексей Кучеренко из фракции "Батьківщина" имеет четыре машины, из которых две — это электромобили. Поэтому остаются внедорожники Toyota Land Cruiser 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2007. Оба прекрасны для бездорожья, надежны и хорошо оборудованы.

Алексей Кучеренко

Кучеренко в 2007-2010 гг. был министром по вопросам ЖКХ, далее — народным депутатом в четырех созывах. В 2017 г. вел передачу "Субъективные итоги с Алексеем Кучеренко" по каналу NewsOne.

Сергей Бабак из "Слуги Народа" имеет 3 автомобиля, среди городских автомобилей BMW нардепа есть "Лада Нива" 2014 года. Так себе, но лучше, чем ходить пешком на передовой.

Сергей Бабак

Нардеп известен тем, что в 2019 году попал в скандал с плагиатом и получил антинаграду плагиатора года. После чего отказался от ученой степени доктора технических наук.

Николай Кириченко из "Слуги народа" был владельцем фермерских хозяйств. В декларации есть несколько грузовых автомобилей "Камаз" и семиместный внедорожник Lexus GX 460 2021 года.

Николай Кириченко

Кириченко до избрания занимался аграрным бизнесом в Харьковской области, ему принадлежало 1.3 млн га земель. После избрания стал фигурантом дела о недостоверном декларировании.

Максим Гузенко из "Слуги народа" тоже латифундист. Лично он владеет 6 грузовыми автомобилями.

Максим Гузенко

Гузенко вошел в топ-10 депутатов Верховной Рады, которые задекларировали больше земельных участков.

Николаевский нардеп Артем Черноморов из "Слуги народа" имеет два автомобиля, среди которых популярен внедорожник Lexus RX 350 2006 года.

Артем Черноморов

Является основателем и руководителем компании "СмартАгри", известной своими обучающими программами для работников аграрных предприятий. Запомнился как депутат-миллионер, арендующий жилье за бюджетные средства.

Сергей Алексеев из "Евросолидарности" имеет три автомобиля, в том числе внедорожник Mercedes-Benz GL-Class 2006.

Сергей Алексеев

Фамилия нардепа несколько раз попадала в новости. В частности, в 2023 году СБУ задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве (якобы за 50 тыс. долл. обещал помочь немцу избежать экстрадиции из Украины). Алексеев назвал это политическим преследованием. В 2021 году фигурировал в расследовании "Слідство.Інфо" о присвоении компаниями из окружения братьев Кличко дома в центре Киева.

Ранее "Телеграф" также писал, у каких уклонистов от мобилизации не будут забирать водительское удостоверение. Есть четкий список тех лиц, которые могут избежать наказания.