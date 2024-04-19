Украинцев испугали мобилизацией авто: кто из депутатов мог бы поделиться своими машинами
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Автопарк Рады достаточно солидный. Разбираемся, кто из нардепов мог бы подпасть под закон
Владеешь двумя автомобилями — будь готов отдать один на ВСУ. Таковы правила нового закона о мобилизации, недавно поддержанного депутатами.
"Телеграф" просмотрел декларации народных избранников, чтобы оценить, кто из законодателей рискует подпасть под свои же правила.
Мобилизация авто у депутатов: что говорит закон?
Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у депутатов, пояснила "Телеграфу" адвокат объединения "Актум" Татьяна Кныш.
Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей.
Поэтому народные избранники подпадают под действие военно-транспортной обязанности, несмотря на неприкосновенность.
"Норма, что депутаты не подпадают под мобилизацию, не распространяется на другую статью о военно-транспортной обязанности (когда могут мобилизовать транспортное средство). И это касается, в том числе народных депутатов, если у них есть на праве собственности транспортные средства в количества больше одного. В законе четко определили: если у гражданина есть только одно транспортное средство, то оно не подлежит мобилизации. А если несколько — транспортное средство могут мобилизовать, и нет прямой нормы, которая запрещала бы мобилизовать транспортное средство именно у народных депутатов. Поэтому у них также могут мобилизовать транспортные средства. Нет прямого запрета. Вообще", — уточнила Татьяна Кныш.
Адвокат объясняет, что авторы закона о мобилизации используют слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто.
"В законе о мобилизации четко последним пунктом определены "граждане". Народный депутат у нас кто? Граждане Украины. Поэтому на них в этом случае распространяются такие же права и обязанности, как и на каждого гражданина Украины", — добавила адвокат.
Какие машины нужны
Защитники вряд ли оценят спорткары и Tesla, но не будут отказываться от внедорожников и пикапов. Эти машины обладают высоким клиренсом для бездорожья и большими багажными отсеками.
Забирать легковые автомобили у граждан не будут, объяснял ранее представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Для ВСУ потребуются грузовики, специальная техника, внедорожники, которые помогут передвигаться по бездорожью. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ.
Автопарк ВР, на который могла бы рассчитывать армия
Автопарк Верховной Рады давно привлекает к себе взгляды. Но не стоит рано радоваться. По документам народные избранники ездят на машинах жен/матерей/братьев/ или на арендованных. Но все же есть и те, кто официально имеет несколько машин. Среди них:
- Одиозный нардеп от группы "За майбутнє" Богдан Торохтий купил Jaguar F-Type в 2023 году, однако ВСУ заинтересовал бы его внедорожник Nissan X-Trail 2003 или кроссовер Volkswagen Tiguan 2014. Также в автопарке Торохтия есть минивэн Chrysler Voya.
Фамилия Торохтия попадает в новости, в основном благодаря путешествиям и автомобилям. Bihus. Info писали, что Торохтий более 3 месяцев жил за границей после начала полномасштабного вторжения. Затем оскандалился тем, что указал покупку "Гелендевагена" за 10 тысяч гривен, а затем продал по рыночной цене.
- Геннадий Вацак, группа "Довіра". Имеет 4 микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter оформленных на него лично. Еще Maserati и Jaguar, но эти автомобили на линии фронта будут выглядеть странно.
Вацак является основателем кондитерского дома и ценителем дорогих автомобилей. В частности, журналисты заметили его на новеньком Rolls-Royce Cullinan, однако, по документам, машина не его. А сыновья нардепа пересекали границу как волонтеры на "Бентли" и "Ламборгини".
- У Николая Бабенко из группы "Довіра" есть "Тесла" и джип Toyota Land Cruiser 2017 года. Автомобильные обозреватели отмечают непревзойденную off-road проходимость этого последнего.
Мол, это смесь внедорожника с грузовиком, который вы не прочь запачкать. Но он доказывает свою ценность, когда кончаются асфальтированные дороги. Как показывает DeepStateMAP, именно такие проблемы с дорогами сейчас находятся в нескольких украинских областях на востоке и юге.
- Нардеп Юрий Шаповалов из Полтавщины, группа "За майбутнє", владеет тремя машинами. Среди этого списка есть мощный внедорожник BMW X7 G07 M50i 2019 года выпуска.
Нардеп в Раде уже более 10 лет, первоначально входил во фракцию "Партии регионов", откуда вышел в 2014 году. Далее был членом депутатской группы "Воля Народа", внефракционным, входил в "Партию "Возрождение", являлся фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.
- Алексей Кучеренко из фракции "Батьківщина" имеет четыре машины, из которых две — это электромобили. Поэтому остаются внедорожники Toyota Land Cruiser 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2007. Оба прекрасны для бездорожья, надежны и хорошо оборудованы.
Кучеренко в 2007-2010 гг. был министром по вопросам ЖКХ, далее — народным депутатом в четырех созывах. В 2017 г. вел передачу "Субъективные итоги с Алексеем Кучеренко" по каналу NewsOne.
- Сергей Бабак из "Слуги Народа" имеет 3 автомобиля, среди городских автомобилей BMW нардепа есть "Лада Нива" 2014 года. Так себе, но лучше, чем ходить пешком на передовой.
Нардеп известен тем, что в 2019 году попал в скандал с плагиатом и получил антинаграду плагиатора года. После чего отказался от ученой степени доктора технических наук.
- Николай Кириченко из "Слуги народа" был владельцем фермерских хозяйств. В декларации есть несколько грузовых автомобилей "Камаз" и семиместный внедорожник Lexus GX 460 2021 года.
Кириченко до избрания занимался аграрным бизнесом в Харьковской области, ему принадлежало 1.3 млн га земель. После избрания стал фигурантом дела о недостоверном декларировании.
- Максим Гузенко из "Слуги народа" тоже латифундист. Лично он владеет 6 грузовыми автомобилями.
Гузенко вошел в топ-10 депутатов Верховной Рады, которые задекларировали больше земельных участков.
- Николаевский нардеп Артем Черноморов из "Слуги народа" имеет два автомобиля, среди которых популярен внедорожник Lexus RX 350 2006 года.
Является основателем и руководителем компании "СмартАгри", известной своими обучающими программами для работников аграрных предприятий. Запомнился как депутат-миллионер, арендующий жилье за бюджетные средства.
- Сергей Алексеев из "Евросолидарности" имеет три автомобиля, в том числе внедорожник Mercedes-Benz GL-Class 2006.
Фамилия нардепа несколько раз попадала в новости. В частности, в 2023 году СБУ задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве (якобы за 50 тыс. долл. обещал помочь немцу избежать экстрадиции из Украины). Алексеев назвал это политическим преследованием. В 2021 году фигурировал в расследовании "Слідство.Інфо" о присвоении компаниями из окружения братьев Кличко дома в центре Киева.
Ранее "Телеграф" также писал, у каких уклонистов от мобилизации не будут забирать водительское удостоверение. Есть четкий список тех лиц, которые могут избежать наказания.