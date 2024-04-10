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Деякі категорії ухилянтів отримають "подарунок": у кого не забиратимуть права у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію

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Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Процедура обмеження права керування ТЗ має кілька етапів
Процедура обмеження права керування ТЗ має кілька етапів. Фото Колаж "Телеграфу"

Фінальна версія законопроєкту ще має пройти голосування у Раді

У Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки уже завершили розгляд законопроєкту про мобілізацію. Народні депутати можуть його почати розглядати у сесійній залі уже 10 квітня.

Згідно з одним із пунктів, особам, які ухиляються від мобілізації, можуть забирати водійське посвідчення. Про це йдеться у висновку Комітету, який опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Як забиратимуть права в ухилянтів

Згідно з висновком, для того, щоб обмежити особу, яка ухиляється від мобілізації, у праві керування ТЗ, потрібно пройти кілька етапів. Зокрема, начальник ТЦК повинен звернутись в поліцію, щоб цю людину затримати і привели до військкомату. Якщо у ТЦК отримують письмову відповідь від правоохоронців, що привід здійснити неможливо, то протягом 5 днів громадянину присилають "вимогу" рекомендованим листом. Військовозобов’язаний матиме 10 днів, щоб добровільно виконати вимоги. Якщо він їх не виконує, ТЦК йде до суду. Саме у судовому порядку будуть обмежувати ухилянта у праві керування ТЗ — за допомогою державної виконавчої служби.

У кого з ухилянтів не забиратимуть права

У висновку Комітету щодо заборони на керування транспортним засобом для ухилянтів є винятки. Зокрема, права не забиратимуть, якщо водіння є основним заробітком громадянина. Це стосується водіїв, у тому числі таксі. Вони мають бути працевлаштовані легально або бути ФОПом.

Також права не забиратимуть в осіб з інвалідністю та людей, які доглядають за особами з інвалідністю (1 та 2 група), чи дитиною з інвалідністю. Варто зазначити, що новий закон вступить в дію через місяць після того, як його приймуть. Проте кожен з цих пунктів може бути переглянутий у Раді.

Раніше у коментарі" Телеграфу" адвокат Роман Кичко розповів, як саме відбуватиметься процедура обмеження прав керування ТЗ для ухилянтів, якщо народні обранці все ж приймуть закон з цими правками.

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#Транспорт #Авто #Мобілізація