"Или свободная Украина без Telegram или оккупация с Telegram": в Раде выступили за военную цензуру на соцсети

Для закона не должно быть разницы, ты российский агент или дурак, говорит нардеп

В Украине пришло время, когда нужно вводить военную цензуру, в частности, это касается ограничения приложения Телеграмм и платформы Тик-Ток. Но если принять этот законопроект, то он будет непопулярным и по факту ничего не изменится.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он к примеру привел США и сказал, что даже в Соединенных Штатах пока еще ничего не смогли сделать и вынуждены были писать закон отдельный о TikTok. По его словам, то же может быть и в Украине.

"Во-первых, все выстроено так, что работает в перекрестке и во взаимных связях, и во взаимной поддержке: аккаунты TikTok дублируются в Telegram и т.д. То есть абсолютно понятно всем специалистам и нам в комитете схема, как это работает", – говорит он.

Первой проблемой, по мнению Потураева, является то, что некоторые соцсети не хотят общаться с нами. Потому что они не хотят вводить никаких контентных ограничений. Ибо если у YouTube контентные ограничения есть, если у Facebook ограничения контентные есть, то у Х (бывший Twitter) их уже почти нет.

ФСБ прислушиваются, в Украину — нет

"В Telegram ограничений, я могу сказать, нет, они появляются только когда ФСБ хочет, как было во время протестов в Башкортостане. ФСБ захотело, чтобы заткнули рот тем каналам, которые объединяли местные общины — им меньше, чем за сутки рот заткнули. ФСБ захотела, чтобы канал, объединяющий матерей и жен, которых гонят в Украину, обозначили как фейковое сообщество — и Telegram выполнил" — говорит нардеп.

При этом, по словам Потураева, украинцы абсолютно не осознают угрозу. "Сейчас я вынужден, в том числе как председатель комитета, задумываться: возможно, уже и пора вводить военную цензуру. Потому что военная цензура — это не только контентные ограничения. Это еще и дополнительные полномочия".

Депутат о наказании людей

Он говорит, что нужно найти того, кто целенаправленно (может, даже не за российские деньги), но изо дня в день пишет, что все ТЦК коррумпированы, хватают людей на улице, отправляют людей без подготовки на фронт.

"Действительно, есть частные случаи, по которым всегда идут соответствующие выводы. Не все они открываются командованием или спецслужбами. Иногда и общественность подсказывает. Но писать на основе пяти или семи случаев, что вся система такая, и ТЦК — это ужас, и держитесь как можно дальше от ТЦК, то ты — дурак или российский агент. А для закона не должно быть разницы, ты российский агент или дурак. Если ты российский агент, то лет на 15. А если ты просто дурак, то в профилактических целях года на три", — говорит Потураев.

У нардепа спросили, готовят ли законопроект по запрету этих соцсетей. На что он ответил:

"Мы не готовим основу, я просто говорю о моем восприятии этой проблемы. Потому что этот законопроект будет очень непопулярен. Я же прекрасно это осознаю. Но опять же, об этом же стоит всем подумать. И решить, а чего ты хочешь – жить под русским" оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram", — подытожил он.

Больше о блокировании опасных соцсетей, мобилизации и запрете УПЦ МП читайте в нашем материале — "Я вынужден задумываться о введении военной цензуры": нардеп Потураев о мобилизации, кризисе в Раде и блокировании Telegram"

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали блокировать каналы в Tik-Tok, одиозным персонажам уже "прилетело". Центр противодействия дезинформации, как и обещалось, достиг определенных договоренностей с платформой TikTok.