Заборонити можна, але має дещо статись: у ВР прокоментували можливість блокування Telegram

Є оптимальний варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережею

В Україні блокувати Telegram поки не будуть, для цього треба мати рішення РНБО щодо санкцій. Аби це відбулось має статись "якась серйозна критична ситуація з витоком інформації".

Про це заявив голова Комітету зі свободи слова ВР Ярослав Юрчишин в інтерв'ю РБК-Україна. Він каже, щоб внести якісь санкції треба пройти довгий шлях, зокрема: "фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для нацбезпеки, винесення цього на РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента".

Юрчишин додає, що від ідеї заблокувати Telegram він не відмовляється взагалі, але це може бути застосовано, лише якщо "якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим".

Він також зазначив, що є оптимальний варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережею – це налагодження контакту з адміністрацією і механізмів, які дають можливість впливати на дії, які суперечать Кримінальному кодексу України.

"Наприклад, коли Сполучені Штати виявили в Telegram пабліки, пов'язані з ІДІЛ, спочатку Telegram теж намагався проігнорувати ці факти, але почався повномасштабний судовий процес і Telegram без зайвих слів позакривав канали і познімав верифікацію з акаунтів", — поділився Юрчишин.

Його також запитали, чи є блокування Telegram зазіханням на свободу слова. Він відповів, що ні.

"Не є, тому що свобода слова – це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків", — каже голова Комітету зі свободи слова.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. У разі його прийняття деякі види контенту будуть заборонені.