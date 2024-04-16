В Україні почнуть блокувати TikTok: які канали потраплять "під роздачу"

Чекати залишилося недовго

Центр протидії дезінформації (ЦПД) вже веде переговори із сервісом розміщення коротких відео TikTok щодо боротьби з російською пропагандою. Вже є ідеї того, як блокуватимуться ворожі канали.

Про це розповіла заступник керівника ЦПД Аліна Бондарчук в ефірі єдиного марафону новин. За її словами, блокування каналів, які розповсюджують російське ІПСО, може розпочатися дуже швидко.

Вона нагадала, що ЦПД вже склав список каналів, які розповсюджують дезінф. ормацію в TikTok, і він був оприлюднений на їхньому сайті.

За її словами, блокування можуть розпочатися вже протягом найближчих днів, а алгоритм налаштований таким чином, щоб блокувати навіть нові канали.

"Якщо TikTok бачить, що цей контент вже з’являвся, то вони можуть теж ці відео блокувати. Тобто не тільки за нашою прямою скаргою, але й якщо одне і те ж відео з’являється на десяти облікових записах з різницею в день, наприклад, то в цих випадках воно блокуватиметься автоматично", — розповіла Бондарчук.

Як повідомлялося раніше, ЦПД напередодні оприлюднила довгий список telegram-каналів, які просувають російські наративи. Серед них як російські медіа, так і канали українських колаборантів.