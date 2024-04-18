Як і обіцяли: в Україні почали блокувати канали у Tik-Tok, одіозним персонажам вже "прилетіло"

Серед заблокованих акаунтів чимало відомих

Центр протидії дезінформації, як і обіцялося, досягнув певних домовленостей з платформою TikTok. Соцмережа почала блокувати канали, що просувають проросійські наративи та дезінформацію.

Про це ЦПД повідомив у своєму Telegram. Зазначається, що станом на 18 квітня, TikTok заблокував 24 облікові записи.

Серед заблокованих акаунтів опинилися:

проросійський блогер Анатолій Шарій, проти якого теж відкрили справу про держзраду (supersharij)

народний депутат Олександр Дубінський, якому також оголосили підозру у державній зраді (dubinskypro)

блогер Мирослав Олешко (oleshkonews)

колишня ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко, якій повідомили про підозру у державній зраді(diana_panchenko_tiktok)

антивакцинатор Остап Стахів (ostap_stakhiv_lviv)

Загалом, як зазначає Центр протидії дезінформації, майданчик вже заблокував 24 акаунти. Нині ведеться робота з блокування інших, перелік яких раніше надав ЦПД.

"Якщо вам відомі ТікТок-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", — закликають у Центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на YouTube видалили канал кремлівського рупора Микити Михалкова. Пропагандист десятиліттями повторював необхідні у РФ наративи та перетворився на вірного підлеглого Володимира Путіна.