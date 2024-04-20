Добавлено еще две категории: кто по новому закону будет иметь военно-учетный документ

Коснется не только тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе

В новом законе о мобилизации, подписанном 16 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским, предусмотрены изменения в правилах исключения из военного учета. А именно, у непригодных лиц к военной службе или достигшим предельного возраста пребывания в запасе будет военно-учетный документ.

Об этом говорится в ч. 6 ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В нем отмечено, что военно-учетный документ не изымается у определенных лиц.

Исключению из военного учета в соответствующих ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признанны в установленном законом порядке безвестно пропавшими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

"У гражданина, исключенного из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 этой части, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении из военного учета" — указано в изменениях.

То есть, такие граждане теперь тоже должны носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полицейского.

Отметим, что с 16 мая новый закон о мобилизации вступит в силу.

Ранее "Телеграф" писал, если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать.