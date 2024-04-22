Третьи сутки как должен быть дома – разведчик Роман Червинский пропал, его защита готова обратиться в ЕСПЧ

С 00.00 20 апреля на свободу должен был выйти полковник Главного управления разведки МО Роман Червинский, подозреваемый в превышении служебных полномочий во время попытки угнать российский самолет. Вместо этого сотрудник спецслужб пропал, и уже третьи сутки ни его адвокаты, ни его семья не имеют сведений о его местонахождении.

"Мы подали запросы в прокуратуру, полицию, СБУ. Поданы заявления о пропаже как в полицию Киева, так и полицию Кропивницкого. Появившуюся ранее информацию, что он переведен в СИЗО Кропивницкого невозможно проверить", — пояснил "Телеграфу" адвокат Романа Червинского, Андрей Иосипов.

Защита разведчика подала в суд жалобу на бездействие полиции, которая не зарегистрировала заявление о пропаже в ЕРДР и даже не дала никакого ответа. В результате защита Романа Червинского планирует продолжать осуществлять различные процессуальные действия в интересах своего подзащитного, вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что 23 июля 2022 россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому Канатово в Кировоградской области. Как выяснилось именно туда должен был прилететь российский боевой самолет, угнанный его пилотом. Однако на деле оккупанты использовали это как предлог, чтобы выманить под ракетный удар бойцов ССО ГУР.

Расследование инцидента было поручено СБУ, которое пришло к выводу о виновности полковника военной разведки Украины Романа Червинского. Последнего обвинили в превышении служебных полномочий, якобы он планировал операцию по своей инициативе, что сам офицер всячески отрицал.

25 апреля 2023 год Роман Червинский был арестован и содержался в Кропивницком, но почти за год ареста дело так и не было передано в суд.

После сообщения защиты разведчика в соцсетях организовали флешмоб, к которому можно присоединиться создав хэштег де_червінський. Именно Роман Червинский был человеком, организовавшем успешную ликвидацию террориста Михаила Толстых с позывным "Гиви".