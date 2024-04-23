"В водоеме нашли...": в деле об убийстве полицейского на Винничине всплыли важные подробности

Следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые туда выбросили подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. Предварительно, все это злоумышленники везли в свой дом.

Об этом в эфире КИЕВ24 сказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк. По его словам, это пока предварительные данные.

"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество", — сказал Рыхлюк.

Он также подчеркнул, что боеприпасы злоумышленники, по их же словам, перевозили в свой дом в Винницкой области.

Фото погибшего полицейского Максима Зарецкого

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям. В результате происшествия погиб 20-летний полицейский. Его напарник получил ранения.

Сами злоумышленники называют причиной нападения на стража порядка тот факт, что они перевозили боевые гранаты, а он обнаружил их. В СБУ тем временем проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

22 апреля суд отправил подозреваемых Валерия и Виталия Василаке под стражу на два месяца без права внесения залога.