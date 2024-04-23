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Непридатний за станом здоров'я: з якими хворобами хребта не можуть мобілізувати

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобілізація Новина оновлена 23 квітня 2024, 10:25
Мобілізація. Фото Колаж

Серед хвороб сколіоз, лордоз, остеохондроз тощо

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних осіб, які обов'язково мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). До переліку хвороб, з якими людина не може нести військову службу, відносять і хвороби хребта.

Про це йдеться у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Серед діагнозів, за якими особа визнається непридатною — сколіоз, остеохондроз тощо.

Які хвороби хребта звільнять від мобілізації:

  • хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;
  • кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;
  • спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;
  • травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
  • переломи хребта;
  • переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
  • розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
  • туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  • активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;
  • фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

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Теги:
#Україна #Війна #Мобілізація #відстрочка