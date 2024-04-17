Електронний кабінет призовника: у Раді пояснили, як перевірятимуть достовірність внесених даних

У працівників поліції й ТЦК буде постійний доступ до системи "Оберіг"

Новий закон про мобілізацію, підписаний Володимиром Зеленським 16 квітня, передбачає можливість актуалізації особистої й службової інформації про військовозобов'язаних громадян шляхом особистої явки в ТЦК/ЦНАП або ж дистанційно — через електронний кабінет призовника, який повинен запрацювати найближчим часом.

Втім, положення закону не розкривають усіх нюансів роботи сервісу. Наприклад, як саме ТЦК перевірятиме достовірність даних, внесених онлайн.

Відповісти "Телеграфу" на це запитання погодився член Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

— Так, це питання досить складне. На перших етапах роботи кабінету ідентифікація особи, дійсно, може бути проблематичною. Втім, щойно набуде чинності закон про внесення змін до Закону про Єдиний реєстр військовозобов’язаних громадян, призовників і резервістів (Реєстр), буде налагоджено обмін даними між усіма наявними базами.

У разі навмисного внесення недостовірних даних громадянин може понести відповідальність. Про те, яку саме, — згодом, але, думаю, бажання вводити державу в оману буде мінімальним, — каже нардеп.

Щодо того, як довести працівникам ТЦК на вулиці, що ваші дані оновлені, не маючи під рукою смартфона, посадовець запевняє: проблем не буде. У всіх уповноважених на перевірку документів працівників поліції й ТЦК буде постійний доступ до системи "Оберіг", де вони в онлайн-режимі зможуть на місці оперативно перевірити, чи внесено туди актуалізовані дані громадянина.

Повну версію статті про спірні положення закону читайте у матеріалі "Телеграфу": Закон про мобілізацію: ТЦК обіцяють впоратися з чергами, а ухилянтів шукатимуть за допомогою відеокамер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що адвокати помітили у законі про мобілізацію неочевидні зміни. Зокрема, тепер забронювати працівника стане складніше.