В Україні змінилися правила вручення повісток: адвокат розповів, до чого готуватися українцям та вказав на важливу деталь

Юрист пояснив, що змінив новий закон

В Україні після ухвалення нового закону про мобілізацію докорінно змінилися правила вручення повісток. Також зазнали змін і самі повістки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Роман Сімутін. Він нагадав, що до прийняття закону у повістці було зазначено, що певний громадянин відповідно до розпорядження з номером і датою викликається до ТЦК.

"Це додаток №11 до постанови Кабміну №1487 від 30.12.2022 року. Де зазначалося, що повістка повинна бути заповнена та підписана начальником ТЦК. Чому звернув вашу увагу на розпорядження. Бо це – основа основ, яка слугувала підставою для виклику громадянина та наділення представника ТЦК повноваженнями на її вручення", — підкреслив юрист.

Сімутін пояснив, що начальник ТЦК повинен був видати розпорядження, де у першому пункті мав зазначити осіб, яких викликає. За його словами, їх могло бути хоч і 100, а у другому пункті визначались уповноважені особи ТЦК на їх вручення.

"В такий спосіб дотримувалася процедура, а визначені представники наділялися повноваженнями, як того вимагалося ст. 19 Конституції, відповідно до якої органи влади повинні діяти у межах та спосіб передбачений законом. Якщо даний порядок порушувався, тоді у повістці не зазначалося розпорядження, а представник не міг підтвердити свої повноваження, то, відповідно, в особи не виникало обов’язку приймати повістку", — підкреслив адвокат.

Що змінилося

Сімутін розповів, що за новим законом, у повістці про виклик до ТЦК зазначаються:

ПІБ і дата народження кому адресована повістка; найменування ТЦК, що видав повістку; мета виклику до ТЦК; місце, день і час явки за викликом; підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістка; реєстраційний номер повістки; роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Юрист звернув увагу, що тепер у цьому переліку відсутнє слово "розпорядження". Зате є наступне формулювання: "підпис посадової особи, яка видала повістку".

"Тобто, фактично, повістку може вручити будь-яка посадова особа і це не обов’язково начальник ТЦК. Це може бути звичайний керівник якогось відділу з двох осіб або начальник якоїсь зміни, патруля і т. п. Одним словом, у ТЦК не буде рядових, всі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони", — підкреслив адвокат.

За його словами, залишається відкритим питання: а хто ж тоді буде мати право вручати повістку? Сімутін зазначив, що за логікою закону посадова особа, яка підписала повістку повинна її й вручити.

"А якщо вручає не особисто, то повинна уповноважити іншого представника ТЦК на її вручення. Але для того, щоб посадова особа могла комусь делегувати певні повноваження, вона повинна бути наділена відповідними адміністративно-розпорядчими функціями та зробити це відповідно до чогось, тобто якогось розпорядження. Яке під час внесення змін до закону десь загубилося", — підсумував він.

Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. 17 квітня він був опублікований в парламентській газеті "Голос України" та почне діяти через місяць після публікації.