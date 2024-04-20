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З якими хворобами не мобілізують чоловіків: список

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобілізація Новина оновлена 20 квітня 2024, 15:48
Мобілізація. Фото Колаж

У перелік ввійшли і психічні розлади також

В Україні до 13 травня подовжено воєнний час, за якого відбувається обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб. Проте люди можуть отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України № 402 від 14.08.2008 року. У ньому визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення військово-лікарська комісія (ВЛК) про непридатність та звільнення від мобілізації.

З якими хворобами можна отримати відстрочку:

  • Інфекційні та паразитарні хвороби (туберкульоз, вірусний гепатит, ВІЛ тощо);
  • Новоутворення (злоякісні та доброякісні пухлини);
  • Хвороби крові та кровотворних органів (анемії, хвороби селезінки, порушення згортання крові тощо);
  • Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння тощо);
  • Розлади психіки та поведінки (деменція, психози, невроз тощо);
  • Хвороби нервової системи (запальні процеси, епілепсія тощо);
  • Хвороби очей та вух;
  • Хвороби системи кровообігу та серця;
  • Хвороби органів дихання (запальні процеси, астма тощо);
  • Хвороби органів травлення (виразки, запалення тощо);
  • Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (дерматити тощо);
  • Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;
  • Хвороби сечостатевої системи;
  • Вади розвитку й хромосомні порушення;
  • Травми, отруєння та наслідки дії зовнішніх причин.

Нагадаємо, що новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Тепер в Україні більше не існує цього статусу, у в’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби: придатний або непридатний.

Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.

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#Україна #Війна #Мобілізація #відстрочка