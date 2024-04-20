З якими хворобами не мобілізують чоловіків: список

У перелік ввійшли і психічні розлади також

В Україні до 13 травня подовжено воєнний час, за якого відбувається обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб. Проте люди можуть отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України № 402 від 14.08.2008 року. У ньому визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення військово-лікарська комісія (ВЛК) про непридатність та звільнення від мобілізації.

З якими хворобами можна отримати відстрочку:

Інфекційні та паразитарні хвороби (туберкульоз, вірусний гепатит, ВІЛ тощо);

Новоутворення (злоякісні та доброякісні пухлини);

Хвороби крові та кровотворних органів (анемії, хвороби селезінки, порушення згортання крові тощо);

Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння тощо);

Розлади психіки та поведінки (деменція, психози, невроз тощо);

Хвороби нервової системи (запальні процеси, епілепсія тощо);

Хвороби очей та вух;

Хвороби системи кровообігу та серця;

Хвороби органів дихання (запальні процеси, астма тощо);

Хвороби органів травлення (виразки, запалення тощо);

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (дерматити тощо);

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

Хвороби сечостатевої системи;

Вади розвитку й хромосомні порушення;

Травми, отруєння та наслідки дії зовнішніх причин.

Нагадаємо, що новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Тепер в Україні більше не існує цього статусу, у в’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби: придатний або непридатний.

Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.