З якими хворобами не мобілізують чоловіків: список
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У перелік ввійшли і психічні розлади також
В Україні до 13 травня подовжено воєнний час, за якого відбувається обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб. Проте люди можуть отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.
Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України № 402 від 14.08.2008 року. У ньому визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення військово-лікарська комісія (ВЛК) про непридатність та звільнення від мобілізації.
З якими хворобами можна отримати відстрочку:
- Інфекційні та паразитарні хвороби (туберкульоз, вірусний гепатит, ВІЛ тощо);
- Новоутворення (злоякісні та доброякісні пухлини);
- Хвороби крові та кровотворних органів (анемії, хвороби селезінки, порушення згортання крові тощо);
- Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння тощо);
- Розлади психіки та поведінки (деменція, психози, невроз тощо);
- Хвороби нервової системи (запальні процеси, епілепсія тощо);
- Хвороби очей та вух;
- Хвороби системи кровообігу та серця;
- Хвороби органів дихання (запальні процеси, астма тощо);
- Хвороби органів травлення (виразки, запалення тощо);
- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (дерматити тощо);
- Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;
- Хвороби сечостатевої системи;
- Вади розвитку й хромосомні порушення;
- Травми, отруєння та наслідки дії зовнішніх причин.
Нагадаємо, що новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Тепер в Україні більше не існує цього статусу, у в’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби: придатний або непридатний.
Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.