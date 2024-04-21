Не повістка: ТЦК може надсилати новий документ громадянам, що він означає

Документ вручатиметься в деяких випадках

Згідно з новим законом про мобілізацію в Україні громадяни можуть отримати від ТЦК ще один документ — вимогу. Його не варто плутати зі звичною всім повісткою.

Вимога ТЦК передує його зверненню до суду з позовом щодо обмеження ухилянта у праві керування авто. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідні заходи вживатимуться шляхом судової процедури. Їм своєю чергою передує певний алгоритм дій, який має здійснити Територіальний центр комплектування.

- Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто. При цьому день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем, — йдеться у матеріалі.

У яких випадках вручається вимога:

Якщо громадянин не з’явився до ТЦК, не уточнив своїх даних у визначений термін і не пройшов військово-лікарську комісію;

Якщо ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до Територіального центру;

У разі неможливості доставки керівник ТЦК протягом 5 днів направляє цьому громадянину у паперовій формі поштою вимогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого в Україні можуть мобілізувати автомобіль уже у травні 2024 року. Експерти стверджують, що забирати легкові автомобілі у громадян не будуть.