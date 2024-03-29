Греція хоче продати свої F-16 та Mirage: Україна ними вже зацікавилася – ЗМІ

Греція не буде робити поспішних рішень щодо продажу літаків

Греція планує виставити на продаж частину свого винищувального авіапарку, який складається з літаків кількох типів на тлі того, що незабаром вона отримає від США 40 одиниць винищувачів F-35A. Греція має на озброєнні винищувачі F-4 Phantom II, Mirage 2000-5, F-16 Block 30, F-16 Block 50 та Block 52, F-16 Viper та Rafale; деякі з літаків можуть зацікавити Україну, яка потребує якнайбільше західних винищувачів.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini. Газета пише, що ні для кого не є секретом: Київ уважно придивляється до того, хто яку західну зброю збирається продати та готовий купити її.

"Україна фактично готується інтегрувати F-16 у свій авіапарк з першими експлуатаційними польотами, починаючи з липня. За інформацією, Київ через посередників виявив інтерес до грецьких F-4 Phantom, а також до будь-яких інших західних літаків, які планується продавати", – зазначило видання.

Втім, Греція не буде робити поспішних рішень щодо продажу літаків. Наприклад, F-4 можна буде зняти з озброєння тільки тоді, коли прибудуть F-35. Щодо F-16 та Mirage – греки мають модернізаційні плани на них. Проте не варто виключати, що частину з цих літаків все ж таки продадуть. Окрім цього, доречі, є й деякі інші опції.

"Слід зазначити, що будь-які дискусії стосуються не лише цілих платформ, а і їхніх частин. Крім того, можлива модернізація Block 50 до Viper залишить невикористаними частини Block 52, тобто радари, датчики, системи зв’язку тощо, на які вже шукають покупців і безсумнівно, що серед іншого інтерес буде висловлено також Києвом", – резюмує видання.

Тим часом перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16 дадуть військовому командуванню нові можливості. Щоправда, не варто забувати про те, що ці літаки — не суперзброя.