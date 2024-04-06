У законопроєкті про мобілізацію хочуть запровадити ще одне обмеження: кого торкнеться

Комітет розглянув низку правок у законопроєкті

У новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні повернули ще одне обмеження. Цього разу йдеться про обмеження надання консульської допомоги українцям за кордоном.

Про це поінформувала нардеп Ірина Фріз ("Європейська солідарність") у своєму Facebook. За її словами, профільний комітет переглянув деякі попередні рішення та розглянув виправлення.

"Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів", — йдеться у повідомленні.

Також Фріз зазначила, що не підтримала рішення про запровадження тимчасових обмежень, на кшталт позбавлення прав, обмеження виїзду за кордон та блокування рахунків. Тепер комітет повторно розглядатиме цю норму.

Крім того, було вирішено залишити норму про електронний кабінет призовника як право, але не як обов’язок.

Як повідомлялося раніше, в Україні планують запровадити так звану "смарт-мобілізацію", яка дасть можливість подати заявку на мобілізацію у "два кліки". Майбутній захисник зможе обирати рід військ і не лише.

При цьому, згідно з заявою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мобілізація в Україні буде "м’якшою", ніж очікувалося, оскільки після аудиту стало зрозуміло, що немає потреби в мобілізації 500 тисяч осіб.