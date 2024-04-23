Багатодітних чоловіків в Україні можуть мобілізувати: у Мін’юсті назвали умову

Дані про багатодітних неплатників аліментів планують передавати до ТЦК

Чоловіки, які мають троє і більше дітей, але вони не сплачують аліменти, можуть бути мобілізовані. Зараз в Україні понад півмільйона чоловіків, які перебувають у списку боржників зі сплати аліментів, і 180 тисяч із них не виплачують кошти понад три місяці.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник Міністра юстиції України з виконавчої служби Андрій Гайченко. Він додав, що виконавча служба України стягує аліменти усіма доступними законними способами.

"Арештовуємо рахунки, стягуємо кошти із заробітних плат і пенсій та інших виплат, можемо реалізовувати майно. Можемо заходити до житла та виносити пральні машини, телевізори та побутову техніку, айпади та ноутбуки та продавати все це з аукціону на користь дитини", — підкреслив Андрій Гайченко.

Він додав, що батьки трьох та більше дітей, які не сплачують аліменти, по суті не утримують дітей. Тому, згідно з новим законом про мобілізацію, їх можуть мобілізувати до лав Сил оборони України.

"Ці діти у них є, але свої обов’язки вони не виконують. Тому таких батьків трьох і більше дітей за умови не утримання хоча б одного з них призиватимуть до Збройних сил України. Ми не можемо говорити, що вони їх утримують, а не утримуєш дитини, отже, у тебе і пільг немає", — зазначив заступник міністра юстиції.

Представник Мін’юсту зазначив, що зараз розробляють спеціальні механізми, щоб ТЦК та виконавчі служби могли обмінюватись даними в рамках мобілізації. У відомстві не виключають, що багатодітні батьки мають пред’являти до ТЦК довідку про те, що вони не мають заборгованості зі сплати аліментів.

Серед неплатників аліментів, за даними Мін’юсту, є жінки. Таких станом на квітень 2024 року 16 тисяч.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть мобілізувати засуджених. У Мін’юсті розповіли, які заходи вживатимуть для того, щоб убезпечити військових.