Проблеми з консульствами: українці зацікавилися паспортом Нансена, що це

Було видано близько 450 000 паспортів Нансена з метою допомогти біженцям

На тлі заборони українським дипломатичним установам за кордоном надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі люди в соцмережах почали активно цікавитися альтернативними паспортами. У тому числі згадали про паспорт Нансена.

Це міжнародний документ, що засвідчує особу власника. Він був створений у 1922 році та видавався для біженців без громадянства. Автором документа став комісар Ліги Націй у справах біженців Фрітьоф Нансен, який зіштовхнувся у своїй роботі з величезним потоком людей, які втікали Росії після Громадянської війни та революції. "Телеграф" розповідає більш детально про паспорт Нансена та особливості документа.

Спочатку такий паспорт видався російським емігрантам, які не хотіли асоціювати себе в Радянським союзом і робити "совковий" закордонний паспорт. У нансенівському паспорті було зазначено такі дані: прізвище, ім’я, дата народження, професія, місце проживання біженця вдома та країні перебування, прізвища батьків, вік, колір волосся та очей, обличчя, ніс, особливі прикмети. 1942 року цей паспорт визнали уряди 52 країн світу і він став першим переїзним документом для біженців.

Загалом було видано близько 450 000 паспортів Нансена з метою допомогти біженцям без громадянства знайти притулок у належній країні. Цей документ став передвісником для Проїзного документа біженця, ратифікованим Конвенцією ООН про статус біженців 1951 року.

Попри деякі недоліки паспорта Нансена, завдяки йому деякі особи, які втратили громадянство і не користувалися захистом своєї держави, вперше визнавали та ідентифікували міжнародне співтовариство. Насамперед нансеновський паспорт ідентифікував статус особи в країнах, які підписали Договір про введення паспортів для біженців, і дозволяв їм шукати постійне місце проживання та роботи.

Варто зазначити, що нансеновський паспорт видавали лише за двох умов:

наявність документів, що засвідчують особу людини, якій видають паспорт;

наявність документа, що підтверджує, що людина є емігрантом;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у новому законі про мобілізацію хочуть запровадити обмеження на надання консульської допомоги українцям за кордоном без наявності військово-облікових документів.