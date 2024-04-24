Новый закон о мобилизации: что изменится для военнообязанных, все главное из текста документа (инфографика)

Всё главное из текста документа в МО показали в инфографике

Закон о мобилизации с новыми правками, принятый парламентом и подписанный Президентом Украины, начнет действовать уже с 18 мая. В Министерстве обороны Украины еще раз напомнили об основных изменениях, касающихся как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.

Все главное из текста документа в ведомстве показали в инфографике. Ее обнародовали на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Так, согласно новому закону, военная служба в Украине по призыву во время мобилизации будет продолжаться до окончания особого периода.

В документе также перечислены все возможные основания для увольнения.

Вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца — в военное. А с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

· в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете либо по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

· в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через е-кабинет.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВЛК. Те, кто имеет II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Теперь во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию. Гражданам необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществлять при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Кроме того, украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Запрет будет действовать до получения разъяснений о том, как будет работать новый закон.

Другие нормы смотрите здесь:

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне запрета украинским дипломатическим учреждениям за границей предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола люди в соцсетях начали активно интересоваться альтернативными паспортами. В том числе упомянули о паспорте Нансена.