Укр

Новый закон о мобилизации: что изменится для военнообязанных, все главное из текста документа (инфографика)

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Основные положения нового мобилизационного закона Новость обновлена 24 апреля 2024, 12:43
Основные положения нового мобилизационного закона. Фото Социальные сети

Всё главное из текста документа в МО показали в инфографике

Закон о мобилизации с новыми правками, принятый парламентом и подписанный Президентом Украины, начнет действовать уже с 18 мая. В Министерстве обороны Украины еще раз напомнили об основных изменениях, касающихся как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.

Все главное из текста документа в ведомстве показали в инфографике. Ее обнародовали на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Так, согласно новому закону, военная служба в Украине по призыву во время мобилизации будет продолжаться до окончания особого периода.

В документе также перечислены все возможные основания для увольнения.

Вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца — в военное. А с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

· в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете либо по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

· в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через е-кабинет.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВЛК. Те, кто имеет II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Теперь во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию. Гражданам необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществлять при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Кроме того, украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Запрет будет действовать до получения разъяснений о том, как будет работать новый закон.

Другие нормы смотрите здесь:

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне запрета украинским дипломатическим учреждениям за границей предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола люди в соцсетях начали активно интересоваться альтернативными паспортами. В том числе упомянули о паспорте Нансена.

Теги:
#Закон #Мобилизованные #Міністерство оборони