"А що вам не подобається?": як військові відреагували на рішення МЗС щодо консульських послуг за кордоном

У ЗСУ підтримують такий крок

Рішення Міністерства закордонних справ України, яке напередодні призупинило надання консульських послуг громадянам України призовного віку за кордоном, викликало гарячі дискусії. До них долучилися і українські військові, зокрема популярні блогери.

"Телеграф" зібрав реакції воїнів на цю новину. Деякі з них налаштовані досить радикально, інші — більш стримано.

Приміром, журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до лав ЗСУ, каже, що проти "війни" з українцями, які змушені були виїхати.

"Знаю, ви багато робите для тих, хто лишився. Тут залишилася ваша частка. Люди, які залишилися і б'ються — заслуговують. Я хочу вірити, що кожен, хто поїхав, повернеться. І я буду радий вас бачити. Хочу вірити, що кожен, хто виїхав, прямо зараз робить все від нього залежне, щоб підтримати нас — тих, хто залишився. Вірю, що ви ходите на проукраїнські мітинги. Вірю, що допомагаєте пошуком обладнання для ЗСУ, купуєте та пересилаєте. Вірю, що дуже багато донатіте. І це не тільки віра. Я особисто знаю багатьох із вас. І я вам вдячний. Якщо мова про тих, хто поїхав і нічого не робить взагалі, — що ж, я не засуджую", — написав він.

Офіцер ЗСУ, який пише під ніком Нічний сталкер, зазначив, що це не проблема, яка має бути на слуху.

"Хтось (Ейнштейн начебто) говорив, що все пізнається порівняно. Навіщо це я? До криків про консульські послуги для наших громадян призовного віку за кордоном. Чесно — у порівнянні з проблемами всередині країни вважаю цю проблему нікчемною. Якщо в тебе вдома пожежа, то начхати, що посуд не вимитий. Чи вважаю, що такий крок додасть Збройним Силам +N тисяч мобілізованих? Ні, не вважаю, бо не дасть це точно. Чи я підтримую такий крок. Емоційно – так, прагматично – ні. Вважаю, що цей крок – бантик на члені: тобто можна, але навіщо ця розкіш? Але так, гірше цей крок не зробить", — зазначив він.

Письменник і ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко, який відомий під псевдонімом "Сайгон", підтримує позицію уряду.

"Ідіть у держустанови країн куди зібалися, качайте їм, легалізуйтеся, отримуйте довідки, вчіть мови і нехай МЗС ваших нових родичів робить запити в МЗС України. Нах*й, коротше, йдіть. Справедливості для військових немає. Ну сам факт припинення консульських послуг для мишей, що звалилися, тверда риторика міністра закордонних справ у твіттері та виття в соцмережах усіх цих істеричних телиць з писанками — це одна з крупинок справедливості для громадян України, які давно заїбалися, вигоріли, не знають коли це все закінчиться, ну, тим не менш, борються за свою державу", — написав "Сайгон".

Військовий із 115-ї окремої механізованої бригади під ніком Сержант Бандеропес v.3 у соцмережі Х також каже, що позиція уряду справедлива.

"Ухилянти:

— Ця держава мені нічого не дала, я не захищатиму її!

Держава:

— Ок, тоді ми не зобов’язані захищати вас, скасуємо консульські послуги

Ухилянти:

- Так, стоп, подажжі, в сенсі?!", — іронічно написав він.

Український військовослужбовець, підполковник Національної гвардії України, начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кроткевич також підтримує рішення МЗС.

"Щороку, як кажуть, і МЗС нормальні кейси впроваджують. Тому не лише про погане, бо вийде не об’єктивно. МЗС — not bad obamaface", — зазначив Кроткевич.

Раніше "Телеграф" писав, що невдовзі після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про припинення надання консульських послуг військовозобов’язаним українцям за кордоном, Кулеба заявив. Він повідомив, що зараз напрацьовується справедливий механізм їхньої роботи.

Також "Телеграф" писав, що, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не будуть видавати.