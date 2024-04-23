Кулеба припинив консульські дії для чоловіків за кордоном: де зараз його діти

Синові вже виповнилось 18 років

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який оприлюднив заяву про те, що військовозобовʼязаним українцям наразі призупинено надання консульських послуг, сам має сина від першого шлюбу, якому цьогоріч 9 квітня виповнилось вже 18 років. У соцмережах перша дружина Кулеби радіє тому, який її син мужній та як він вже вчиться захищати Україну.

Також у глави МЗС від першого шлюбу є дочка Любов, сестра Єгора. "Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про дітей міністра закордонних справ.

Після початку повномасштабного вторгнення, як сказав Дмитро Кулеба, він відправив свою сімʼю у безпечне місце — за кордон.

Єгор та Любов

"І годині, мабуть, о третій ранку в ніч із 24-го на 25-те я дістався кордону. І в цей самий момент приїхали мої діти, мої батьки та мої собаки. Я всіх обійняв, поцілував, почухав за вушком. І я в’їхав в Україну, а вони виїхали з України", — сказав глава МЗС.

Проте згодом вони повернулись про, що свідчать фотографії у соцмережах Євгенії Кулеби, яка повернулась до роботи у Київраді.

Водночас відомо, що у квітні 2022 року шлюб Дмитра та Євгеній Кулеби розпався. І, як стало відомо пізніше, він мав роман з засновницею видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою, яка також має сина від першого шлюбу та не планує дітей надалі.

Проте у соціальних мережах український міністр активно ділиться фотографіями з дітьми та радії їхнім успіхам.

Так в одному з привітальних постів він написав про свого сина: "До лютого минулого року він був дитиною. Після початку вторгнення віддав ЗСУ всі заощадження і дрон, який йому незадовго до того подарували. Він вчиться, дружить, слухає музику, збирає донати на лікарню в Краматорську і турнікети на фронт, опановує емоції, займається стрільбою. Я пишаюся ним не тому, що я його батько, а тому що він — людина, якою є за що пишатися", — писав міністр у соцмережі, вітаючи сина з днем народження".

Мати ж повнолітнього Єгора опублікувала фото Єгора з навчань стрільби, написавши: "Коли почалася велика війна, мій син Єгор сказав, що хоче вчитися захищати Україну і мене з Любою. Уже стріляє краще за багатьох дорослих, які тренуються разом із ним. Пишаюся безмежно".

Про свою дочку Любов Дмитро Кулеба також пише чимало схвальних речей, пишаючись тим, якою вона росте. Дівчинка навчається у київській школі, а от інформація про те, чим займається після випуску зі школи Єгор Кулеба, у відкритому доступі відсутня. До того ж на фотографіях батьків він фігурує значно менше.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними спецслужб, замах на президента України Володимира Зеленського було здійснено більш як 10 разів. Попри небезпеку, яка існує не тільки для президента, його сімʼя перебуває в Україні. У тому ж числі і його діти — 19-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило.