"А что вам не нравится?": как военные отреагировали на решение МИД о консульских услугах за границей

В ВСУ поддерживают такой шаг

Решение Министерства иностранных дел Украины, которое накануне приостановило предоставление консульских услуг гражданам Украины призывного возраста за границей, вызвало горячие дискуссии. К ним присоединились и украинские военные, в том числе популярные блогеры.

"Телеграф" собрал реакции воинов на эту новость. Некоторые из них настроены достаточно радикально, другие — более сдержанно.

К примеру, журналист Петр Шуклинов, который мобилизовался в ряды ВСУ, говорит, что против "войны" с украинцами, которые вынуждены были уехать.

"Знаю, вы многое делаете для тех, кто остался. Здесь осталась ваша частица. Люди, которые остались и дерутся — заслуживают. Я хочу верить, что каждый уехавший вернется. И я буду рад видеть вас. Хочу верить, что каждый уехавший прямо сейчас делает все от него зависящее, чтобы поддержать нас — тех, кто остался. Верю, что вы ходите на проукраинские митинги. Верю, что помогаете поиском оборудования для ВСУ, закупаете и пересылаете. Верю, что очень многое донатите. И это не только лишь вера. Я лично знаю многих из вас. И я вам благодарен. Если речь о тех, кто уехал и ничего не делает вообще — что ж, я не осуждаю", — написал Шуклинов.

Офицер ВСУ, который пишет под ником Ночной сталкер, отметил, что это не проблема, которая должна быть на слуху.

"Кто-то (Эйнштейн вроде бы) говорил, что все познается в сравнении. К чему это я? К крикам о консульских услугах для наших граждан призывного возраста за границей. Честно — по сравнению с проблемами внутри страны считаю эту проблему ничтожной. Если у тебя дома пожар, то плевать, что посуда не вымыта. Считаю ли, что такой шаг придаст Вооруженным Силам +N тысяч мобилизованных? Нет, не считаю, потому что не даст, это точно. Поддерживаю ли я такой шаг. Эмоционально — да, прагматично — нет. Считаю, что этот шаг — бантик на члене: то есть, можно, но зачем эта роскошь? Но да, хуже этот шаг не сделает", — отметил он.

Писатель и ветеран российско-украинской войны Сергей Лещенко, который известный под псевдонимом "Сайгон", поддерживает позицию правительства.

"Идите в госучреждения стран куда с*бались, качайте им, легализуйтесь, получайте справки, учите языки и пусть МИД ваших новых родственников делает запросы в МИД Украины. Нах*й, короче, идите. Справедливости для военных нет. Ну сам факт прекращения консульских услуг для свалившихся мышей, твердая риторика министра иностранных дел в твиттере и вой в соцсетях всех этих истерических телок с пис*нами — это одна из крупинок справедливости для граждан Украины, которые давно заебались, выгорели, не знают когда это все закончится, ну, тем не менее, борются за свое государство", — написал "Сайгон".

Военный из 115-ой отдельной механизированной бригады под ником Сержант Бандеропес v.3 в соцсети Х также говорит, что позиция правительства справедливая.

"Уклонисты:

— Это государство мне ничего не дало, я не буду его защищать!

Государство:

— Ок, тогда мы не обязаны защищать вас, отменим консульские услуги

Уклонисты:

— Так, стоп, падажжи, в смысле?!" , — с иронией написал он.

Украинский военнослужащий, подполковник Национальной гвардии Украины, начальник штаба бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кроткевич также поддерживает решение МИД.

"Ежегодно, как говорится, и МИД нормальные кейсы внедряют. Поэтому не только о плохом, потому что получится не объективно. МИД — not bad obamaface", — отметил Кроткевич.

Ранее "Телеграф" писал, что вскоре после того, как СМИ обнародовали информацию о прекращении предоставления консульских услуг военнообязанным украинцам за границей, Кулеба выступил с заявлением. Он сообщил, что сейчас нарабатывается справедливый механизм их работы.

Также "Телеграф" писал, что, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там не будут выдавать.