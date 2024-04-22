Українці за кордоном більше не зможуть отримати консульські послуги: ЗМІ опублікували документ

МЗС приготувало українцям за кордоном неприємний сюрприз

Після ухвалення закону про мобілізацію українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Заборона діятиме до отримання роз’яснень про те, як працюватиме новий закон.

Про це йдеться у листі, підписаному першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою. Сам документ було оприлюднено виданням ZN.UA.

У тексті листа йдеться, що заходів вживаються з метою недопущення ухилення громадян України від зобов’язань щодо врегулювання питань військового обліку та наявності військово-облікових документів.

Зазначається, що припинення надання консульських послуг стосуватиметься всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Єдиними послугами, які все ще надаватимуть, будуть консультації з питань повернення на територію України.

Як йдеться у документі, таке розпорядження МЗС працюватиме до появи додаткових роз’яснень щодо положень нового закону, який набуде чинності лише у травні.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.