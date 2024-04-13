Українцям за кордоном видаватимуть повістки? Нардеп пояснив гучну норму у новому законі про мобілізацію

Чи роздаватимуть українцям повістки за кордоном

В Україні ухвалено новий закон про мобілізацію, через що у багатьох виникли питання про те, що після нього зміниться. Зокрема, незрозумілим стало положення про те, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати консульські послуги без військово-облікових документів і чи їм там видаватиме повістки.

Відповідь в інтерв’ю Obozrevatel дав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не видаватимуть.

"Тут треба заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов’язків, які наступали б для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі в принципі дуже складно уявити", — зазначив він.

За його словами, Україні важливо, щоб ці громадяни оновили свої дані, оскільки ТЦК продовжує надсилати їм повідомлення на старі адреси і цим витрачає свої ресурси.

"Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути поінформована, оскільки її немає в цьому місті", — сказав він.

Веніславський додав, що людина може оновити свої дані та отримати військово-обліковий документ за кордоном дистанційно чи через консульство. Тож у разі потреби отримання консульських послуг, зовсім без вибору його не залишать.

Як повідомлялося раніше, у новому законі про мобілізацію, який 11 квітня ухвалила Верховна Рада, є пункт щодо електронного кабінету військовозобов’язаних. У Міноборони пояснили, як він працюватиме, наголосивши, що реєстрація не буде обов’язковою.