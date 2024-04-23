"Перебування за кордоном не звільняє від обов'язку": Кулеба зробив гучну заяву, МЗС змінює правила для чоловіків

Консульства призупинили свою роботу

Невдовзі після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про припинення надання консульських послуг військовозобовʼязаним українцям за кордоном, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою. Він повідомив, що наразі напрацьовується справедливий механізм їхньої роботи.

Адже українські громадяни, які перебувають за кордоном, все одно мають обовʼязки перед Україною. Про це міністр написав у Х.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", — написав Кулеба.

За його слова, скоро МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Кулеба пояснив це тим, що в умовах повномасштабної війни пріоритетом є захист України. Водночас захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом для МЗС.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", — пише міністр.

Він наголошує, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює", — додає глава МЗС.

Отримати документи за кордоном наразі неможливо

Громадяни України, які перебувають зараз за кордоном, не зможуть отримати готові документи у підрозділах Державного підприємства "Документ". Адже через технічні причини було призупинено їхню видачу.

Як проінформували у ДП, подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Але видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

Консульство у Польщі підтвердило інформацію про припинення прийому українців

У підтвердження інформації про припинення надання послуг українцям призовного віку за кордоном, українське консульство у Польщі заявило, що тимчасово призупинило прийом громадян України. Про це пише Суспільне, з посиланням на повідомлення дипустанови.

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів співробітник консульства.

Зауважимо, що документ, у якому Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку, було підписано заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Він обійняв свою посаду лише тиждень тому — після того, як пропрацював в Офісі Президента.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не видаватимуть.