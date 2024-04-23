Ухилянти в Дніпрі та Тисі. У ДПСУ прокоментували гучні спроби втечі

Прикордонники не відкидають, що історія про мандрівку на матраці в Білорусь може бути ІПСО

Вихідними мережею прокотилися кілька гучних новин про винахідливі спроби українських чоловіків призовного віку втекти з країни. Хтось ледь не переплив Дніпро у бік Білорусі, а хтось — втік у Молдову. "Телеграф" попросив прикордонників прокоментувати ці випадки.

Втеча на матраці у Білорусь — ІПСО?

ЗМІ розлетілася новина про суд над українцем у Білорусі. Чоловік нібито приплив в Білорусь на надувному матраці по Дніпру у березні цього року. Тобто, якщо вірити рішенню суду Гомеля, то українцю нібито вдалося здолати цей шлях на одній з найбільш захищених ділянок кордону та ще й проти течії. Що одразу викликало питання про захищеність напрямку.

Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив "Телеграфу", що йому невідомо про цей випадок та він не відкидає того, що новина може бути елементом інформаційного впливу: "Мені не відомо про цей випадок. Що там відбувається на території Білорусі, чи не є це якимось елементом впливу, мені невідомо", — сказав Демченко.

Водночас речник сказав, що прикордонники патрулюють в тому числі і річкову ділянку для того, щоб не допустити будь-яких спроб порушення кордону. На межі з Білоруссю посилена безпекова складова щодо оборони.

"Звісно, ​​що ми враховуємо всю інформацію, яка є в тому числі в інформаційному полі, для того, щоб її враховувати в нашій оперативно-службовій діяльності. Буде проведена також додаткова перевірка, чи не є це якимось елементом впливу", — каже Демченко.

Тиса на кордоні з Угорщиною й Румунією

Річка Тиса є одним із найпопулярніших та найнебезпечніших варіантів серед охочих нелегально перейти кордон. Перетнути кордон намагаються у бік Угорщини та Румунії.

Де саме Дністер проходить по кордону України з Молдовою

Де саме Тиса проходить по кордону України з Румунією та Угорщиною (мапа)

У ДПСУ зазначили, що з введенням воєнного стану збільшилася кількість спроб незаконного перетнути кордону в першу чергу на виїзд з України. Тому збільшилася кількість прикордонних нарядів. В тому числі це стосується річкової ділянки.

"Якщо брати кількість спроб незаконного перетнути кордону загалом по державному кордону та розглядати саме спроби по зеленій ділянці кордону (поза межами пунктів пропуску, — ред.). Власне, найбільше спроб незаконного перетнути кордону фіксуються на кордоні з Молдовою та Румунією. Але це не з прив'язкою до річки Тиса", — повідомив Демченко.

Втеча до Молдови

В Одеській області прикордонник під час нічного патрулювання кордону втік до Молдови. Це сталося у селі Серпневе Тарутинського району. Мовляв, чоловік дочекався, поки його напарник засне, залишив зброю з формою біля дерева та перейшов кордон"

Речник Держприкордонслужби заявив, що наразі місце знаходження військовослужбовця встановлюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на кордоні з Молдовою прикордонники затримали ухилянта, який намагався незаконно покинути Україну в латексній масці Волдеморта.