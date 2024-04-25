Литва та Польща допоможуть повернути чоловіків до України? У країнах-союзницях зробили заяву

Конкретних варіантів для цього поки не озвучено

У Литві припускають можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку на Батьківщину. Разом з тим, наразі там ще не знають, як це зробити.

Таку заяву зробив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише Delfi. За словами чиновника, Литва поки що не розглядає конкретних заходів для повернення військовозобов'язаних українців додому.

Там стежать за рішенням, яке ухвалить Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну — цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", — сказав Кащюнас.

Він відверто додав, що точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві, оцінити важко.

До слова, напередодні, 24 квітня, Польща заявила, що у разі необхідності готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку. В Україні вони зможуть стати до лав Збройних сил та допомогти захищати країну від російських окупантів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що у минулому Польща вже пропонувала Україні свою допомогу у цій справі.

"Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб допомогти Україні… Можлива будь-яка підтримка", — сказав він.

Варто зазначити, що представник МВС ФРН Максиміліан Калль заявив, що Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців, пише DW. За його словами, тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

"Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків", — сказав Калль.

Як відомо, 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг військовозобов’язаним громадянам України за кордоном, чоловіки масово кинулися оформляти паспорти. При цьому у ДП "Документ" у Варшаві навіть сталися сутички. Як повідомлялося, 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс, в якому їм відмовилися видавати готові документи, хоча гроші були заплачені. У паспортний стіл на фоні сутичок було викликано поліцію.

Також "Телеграф" розповідав, що чоловіки не зможуть оформити паспорти України за кордоном. Однак у МЗС назвали категорії українців, на яких це не поширюється.