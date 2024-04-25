Литва и Польша помогут вернуть мужчин в Украину? В странах-союзницах сделали заявление

Конкретных вариантов для этого пока не озвучено

В Литве предполагают возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста на Родину. Вместе с тем пока там еще не знают, как это сделать.

Такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, пишет Delfi. По словам чиновника, Литва пока не рассматривает конкретные меры по возвращению военнообязанных украинцев домой.

Там следят за решением, которое примет Польша.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину — этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", — сказал Кащюнас.

Он откровенно добавил, что точное количество находящихся в Литве мужчин-украинцев призывного возраста оценить трудно.

К слову, накануне, 24 апреля, Польша заявила, что в случае необходимости готова помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста. В Украине они смогут стать в ряды Вооруженных сил и помочь защищать страну от российских оккупантов.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что в прошлом Польша уже предлагала Украине свою помощь по этому делу.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится прилагать, чтобы помочь Украине… Возможна любая поддержка", — сказал он.

Стоит отметить, что представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль заявил, что Германия не планирует избавлять украинских мужчин от мобилизационного возраста статуса беженцев, пишет DW. По его словам, временный отказ Украины предоставлять им консульские услуги на это не повлияет.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или о мужчинах", — сказал Калль.

Как известно, 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг военнообязанным гражданам Украины за границей, мужчины массово бросились оформлять паспорта. При этом у ГП "Документ" в Варшаве даже произошли столкновения. Как сообщалось, 300 человек заблокировали паспортный сервис, в котором им отказались выдавать готовые документы, хотя деньги были заплачены. В паспортный стол на фоне столкновений была вызвана полиция.

Также "Телеграф" рассказывал, что мужчины не смогут оформить паспорта Украины за границей. Однако в МИДе назвали категории украинцев, на которых это не распространяется.