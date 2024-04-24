Українські чоловіки призовного віку тепер не зможуть отримати паспорт за кордоном, але є винятки: подробиці

На вісім категорій чоловіків нове правило не поширюється

Після того, як МЗС обмежило надання консульських послуг за кордоном, військовозобов’язані чоловіки зможуть отримати паспорти лише на території України. Це стосується як внутрішнього, так і закордонного паспорта.

Про це йдеться у постанові Кабміну, яка опублікована на сайті 23 квітня. Однак є й винятки з нового правила.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації не здійснюється", — сказано у документі.

Але це правило не стосується чоловіків, яким дозволено виїжджати з України у період воєнного стану через пільги. До категорій, які, як і раніше, зможуть отримати паспорти, належать:

особи з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус,

особи, які виїхали як супровідник своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи батьків дружини з інвалідністю 1–2 групи,

особи, які здійснюють догляд за інвалідами 1 або 2 групи,

батьки, усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років,

батьки повнолітніх осіб з інвалідністю 1–2 групи,

дідусі, брати, вітчим дітей з інвалідністю,

опікуни осіб з інвалідністю у складі родичів першого порядку,

особи, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі чоловіки матимуть змогу отримувати консульські послуги в інших країнах. У Міноборони України назвали умови для цього.