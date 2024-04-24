Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку: польський міністр зробив заяву

Як саме це буде відбуватися, поки що взагалі незрозуміло

Польща у разі необхідності готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку. В Україні вони зможуть стати до лав Збройних сил та допомогти захищати країну від російських окупантів.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За його словами, у минулому Польща вже пропонувала Україні свою допомогу у цій справі.

"Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб допомогти Україні… Можлива будь-яка підтримка", — сказав він.

Міністр не став конкретно роз'яснювати, яким чином Польща буде допомагати Україні повертати громадян. Проте відомо, що зараз в Польщі мешкає близько 4,3 млн українських громадян, в тому числі 860 тисяч дорослих чоловіків, а тимчасовий захист біженця є у 950 тисяч осіб. Доречі, Косиняк-Камиш не виключив того, що Польща позитивно відреагує на звернення Києва з проханням допомогти повернути додому українців, які втратять право залишатися у Польщі після того, як спливе термін дії їхніх паспортів.

Нагадаємо, що після того, як МЗС обмежило надання консульських послуг військовозобов’язаним громадянам України за кордоном, чоловіки масово кинулися оформляти паспорти. При цьому у ДП "Документ" у Варшаві навіть сталися сутички. Як повідомлялося, 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс, в якому їм відмовилися видавати готові документи, хоча гроші були заплачені. У паспортний стіл на фоні сутичок було викликано поліцію.

Також "Телеграф" розповідав, що чоловіки не зможуть оформити паспорти України за кордоном. Однак у МЗС назвали категорії українців, на яких це не поширюється.