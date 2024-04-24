"Неясно, скільки людей повернеться": Кулеба пояснив рішення щодо консульських послуг за кордоном

Україні потрібно замінити військових на фронті, вважає міністр

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив причину рішення щодо припинення консульських послуг для українців за кордоном. За його словами, уряд пішов назустріч військовим, які зараз захищають країну.

Про це пише Тhe Guardian. Міністр зазначив, що рішення було спрямоване на забезпечення справедливості. Адже Україна переживає той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", — заявив він.

Крім того, Кулеба додав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернуться з-за кордону, але наголосив, що для тих, хто перебуває за межами країни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", коли інші помирають, відстоюючи інтереси всіх мешканців країни.

Зазначимо, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не видаватимуть.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення Міністерства закордонних справ України, яке напередодні призупинило надання консульських послуг громадянам України призовного віку за кордоном, викликало гарячі дискусії. До них приєдналися й українські військові, зокрема популярні блогери.