Чекали з третьої ночі: українці продовжують бунтувати у паспортному сервісі Варшави (відео)

У справу втрутилася польська поліція

Величезні черги, обурений натовп та погрози у бік співробітників. В українському паспортному сервісі у Варшаві, сьогодні, 24 квітня, після заборони на отримання консульських послуг за кордоном для чоловіків з України віком від 18 до 60 років, ситуація продовжує загострюватися. Довелося викликати поліцію.

Про це, зокрема, повідомляє польське видання Wiadomosci. Зазначають, що обурені українці знову штурмують паспортний стіл з самого ранку.

"За інформацією WP, деякі люди чекали на свої паспорти з 3 години ночі у вівторок. Раніше їм на телефон прийшло сповіщення, що паспорт готовий до видачі. — Покажи мені, що у тебе є мій паспорт, і я буду спокійний. Я заплатив за це, і Кулеба не має права заборонити видати мені паспорт", — пише видання, цитуючи слова одного з чоловіків.

Очевидці в соціальних мережах розповідають, що приїжджала польська поліція. Однак правоохоронці лише поговорили з людьми та відійшли в сторону. Зазначається, що мітингувальники нібито домовилися із працівниками сервісу, що останні почнуть пускати людей лише на подання документів. Отримати ж документи не можна, навіть водійське посвідчення.

Контекст

Після ухвалення закону про мобілізацію українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Заборона діятиме до отримання роз’яснень про те, як працюватиме новий закон.

Про це йдеться у листі, підписаному першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою.

У тексті листа йдеться про те, що відповідні заходи вживаються з метою недопущення ухилення громадян України від зобов’язань щодо врегулювання питань військового обліку та наявності військово-облікових документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 23 квітня, у Польщі, українці почали штурмувати центри видачі паспортів. Чоловікам не видавали навіть вже готові документи.