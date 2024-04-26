У бою під Роботиним загинув колишній журналіст "Телеграфу" Андрій Топчій

Андрій мав гостре почуття справедливості та багато років присвятив боротьбі за Україну

Багато мужніх українців полегли у бою за незалежність від агресора. На жаль, поповнив їхні лави і колишній журналіст "Телеграфу" Андрій Топчій. Йому тепер назавжди 38 років.

Андрій Топчій був журналістом, і війна для нього розпочалася ще в 2014 році. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців.

За зброю Андрій Топчій взявся давно

Його шлях обірвався 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області, де ситуація загострилася останнім часом.

Похорон Топчія відбудеться 27 квітня о 14:00 на Алеї героїв на Лісовому кладовищі в Києві.

Мати Андрія, Ларису Топчій, можна підтримати переказом на картку "ПриватБанку": 4731 2196 4862 4355.

Варто зауважити, що це не єдина втрата у сімействі "Телеграфу" — після російського вторгнення під окупацією в Мелітополі опинилася наша журналістка Ірина Левченко. Вона вийшла на пенсію та припинила роботу, але у травні 2023 року разом із чоловіком була викрадена. Досі про її долю нам нічого не відомо.