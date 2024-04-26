У бою під Роботиним загинув колишній журналіст "Телеграфу" Андрій Топчій
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Андрій мав гостре почуття справедливості та багато років присвятив боротьбі за Україну
Багато мужніх українців полегли у бою за незалежність від агресора. На жаль, поповнив їхні лави і колишній журналіст "Телеграфу" Андрій Топчій. Йому тепер назавжди 38 років.
Андрій Топчій був журналістом, і війна для нього розпочалася ще в 2014 році. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців.
Його шлях обірвався 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області, де ситуація загострилася останнім часом.
Похорон Топчія відбудеться 27 квітня о 14:00 на Алеї героїв на Лісовому кладовищі в Києві.
Мати Андрія, Ларису Топчій, можна підтримати переказом на картку "ПриватБанку": 4731 2196 4862 4355.
Варто зауважити, що це не єдина втрата у сімействі "Телеграфу" — після російського вторгнення під окупацією в Мелітополі опинилася наша журналістка Ірина Левченко. Вона вийшла на пенсію та припинила роботу, але у травні 2023 року разом із чоловіком була викрадена. Досі про її долю нам нічого не відомо.