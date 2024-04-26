В бою под Работино погиб бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий

Андрей имел острое чувство справедливости и много лет посвятил борьбе за Украину

Много мужественных украинцев полегли в бою за независимость от агрессора. К сожалению, пополнил их ряды и бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий. Ему теперь навсегда 38 лет.

Андрей Топчий был журналистом, и война для него началась еще в 2014 году. Он имел обостренное чувство справедливости, из-за чего очень близко к сердцу воспринимал все политические разногласия и междоусобицы украинцев.

За оружие Андрей Топчий взялся давно

Его путь оборвался 20 апреля в ходе выполнения боевого задания в районе Работино Запорожской области, где ситуация накалилась в последнее время.

Похороны Топчия пройдут 27 апреля в 14:00 на Аллее героев на Лесном кладбище в Киеве.

Мать Андрея, Ларису Топчий, можно поддержать переводом на карту "ПриватБанка": 4731 2196 4862 4355.

Стоит заметить, что это не единственная потеря в семействе "Телеграфа", — после российского вторжения под оккупацией в Мелитополе оказалась наша журналистка Ирина Левченко. Она вышла на пенсию и прекратила работу, но в мае 2023 года вместе с мужем была похищена. До сих пор о ее судьбе нам ничего не известно.