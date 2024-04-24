Військовозобов’язані українці зможуть отримувати консульські послуги за кордоном: у Міноборони назвали умови

У Міноборони України пояснили, що робити чоловікам призовного віку, щоб одержати документи

Після того, як МЗС України призупинило надання консульських послуг чоловікам за кордоном, виникла паніка. Однак у Міноборони України пояснили, що це все ж таки можливо, хоча за деяких умов.

У відомстві детально пояснили, хто з чоловіків та в якому разі зможе розраховувати на оформлення документів та надання інших послуг у консульствах України за кордоном.

Так, консульські послуги чоловіки матимуть змогу отримати після того, як оновлять військово-облікові дані. Що стосується видачі паспорта, то його можна отримати лише в тому випадку, якщо чоловік має військовий квиток.

Без надання цих документів українські чоловіки віком 18-60 років можуть оформити лише документи, щоб повернутися до України. Також дозволено вчиняти дії щодо дітей з іноземними батьками або громадян, які перебувають під арештом чи ув’язненням в іншій країні.

Перевірка дійсності військово-облікових документів проводитиметься у порядку, який встановив Кабмін України.

Нагадаємо, що МЗС призупинило надання консульських послуг чоловікам з України у вівторок, 23 квітня. Після цього рішення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою. Він нагадав, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед батьківщиною.

Також "Телеграф" розповідав про те, що військовозобов’язані українці за кордоном почали активно цікавитись паспортом Нансена. Це альтернативний документ, який видається біженцям без громадянства.