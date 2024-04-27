"Серый" паспорт для украинцев: что это за документ и какие у него преимущества и недостатки

Он имеет юридическую силу, позволяющую иностранцу быть защищенным в стране проживания

Украинцев, после заявления МИД об ограничении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, заинтересовали альтернативы украинскому паспорту. Одной из таких оказался "серый" паспорт или, как его еще называют, паспорт иностранца.

"Телеграф" разобрался в том, что это документ и какие у него преимущества паспорта гражданина мира. Заметим, что "серый" паспорт – это документ, который власти страны выдают людям, не имеющим гражданства страны, в которой они проживают. Возможности, которые дает такой документ, зависят от страны, где он выдан.

Обычно паспорт иностранца позволяет легально находиться на территории страны, зарабатывать на жизнь, строить карьеру, получать образование и иметь семью.

Как получить "серый" паспорт

Здесь все зависит от страны, издающей подобный документ. К примеру, в Германии Reiseausweis für Ausländer (дорожный документ иностранца), выдаваемым беженцам или лицам без гражданства, довольно сложно. Человек должен доказать истинную потребность в нем, предоставив соответствующие документы через административный портал страны в соответствии с их требованиями.

А вот в Латвии "Паспорт негражданина" (именно такое официальное название документа в этой стране) можно получить только за 10 рабочих дней, или даже в срочном порядке за два рабочих дня по желанию заявителя (без учета даты подачи документов). Для этого стоит обратиться в одно из отделений Офиса гражданства и миграционных дел (ОКМА) независимо от места жительства.

Сколько он стоит

"Серые" паспорта не бесплатны. Например, национальный паспорт для иностранцев в Финляндии называется Muukalaispassi и подача заявления для его получения обойдется в 44 евро, а получить такой документ вместо утраченного – 170 евро.

Какая юридическая сила документа

"Серые" паспорта, выданные государственными органами стран, налагают определенные ограничения на их владельцев. Например, владелец дорожного документа иностранца в Германии может путешествовать по странам Европейского Союза до 90 дней без визы и возвращаться в Германию при условии действительности документа и вида на жительство, выдаваемого отдельной пластиковой картой.

Неграждане Латвии с соответствующим документом могут свободно путешествовать в страны Шенгенской зоны без необходимости оформления визы.

Владелец "серого" паспорта в Эстонии может голосовать на муниципальных выборах, путешествовать по странам ЕС без визы, получать социальные услуги, отдавать детей в школы и детсады.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые мужчины смогут получать консульские услуги в других странах. В Минобороны Украины назвали условия для этого.