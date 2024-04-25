Знайшли альтернативу: у Німеччині відповіли на рішення МЗС щодо чоловіків за кордоном

Там можуть видати документ, який замінює паспорт

Рішення МЗС України про заборону консульських послуг для українських чоловіків за кордоном не вплине на їхній статус біженців у Німеччині. Відтак там можна буде залишатися навіть з недійсним паспортом.

Таку відповідь надали в уряді Берліну, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, виданню DW. Як відомо, питання, що стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать саме до компетенції земельної влади.

Зазначається, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, аби можна було встановити особу.

Ба більше, якщо українське посольство чи консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта лише на підставі непройденої ним військової служби, берлінське земельне управління у справах іноземців готове видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, який замінює паспорт.

Однак це робитиметься лише у виняткових випадках. Зокрема, необхідно буде довести наявність для поїздки вагомих причин.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа. Будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", — додали в уряді Берліну.

Раніше представник МВС ФРН Максиміліан Калль заявив, що Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців, пише DW. За його словами, тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

"Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків", — сказав Калль.

Нагадаємо, у Литві припускають можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку на Батьківщину. Разом з тим, наразі там ще не знають, як це зробити. Там стежать за рішенням, яке ухвалить Польща.

23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг військовозобов’язаним громадянам України за кордоном, чоловіки масово кинулися оформляти паспорти. При цьому у ДП "Документ" у Варшаві навіть сталися сутички. Як повідомлялося, 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс, в якому їм відмовилися видавати готові документи, хоча гроші були заплачені. У паспортний стіл на фоні сутичок було викликано поліцію.

Також "Телеграф" розповідав, що чоловіки не зможуть оформити паспорти України за кордоном. Однак у МЗС назвали категорії українців, на яких це не поширюється.