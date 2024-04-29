Віддавати майно, носити документи і не тільки: які обов'язки з'являться у військовозобов'язаних наприкінці травня

Закон набуде чинності вже наступного місяця

В Україні вже 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Водночас у українців з’явиться низка нових обов’язків.

"Телеграф" розповідає про них. Так, закон № 10449 про мобілізацію говорить про такі обов’язки громадян України:

З 18 травня чоловіки від 18 до 60 років повинні носити при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженим особам;

уточнити дані через ТЦК чи електронний кабінет;

з’явитися на виклик у ТЦК для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомити про причини неприбуття у встановлений термін;

обов’язково прибути на збірний пункт за викликом або повісткою;

можуть бути залучені до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надавати майно, будівлі, транспортні засоби ЗСУ, іншим військовим формуванням, силам цивільної оборони з компенсацією вартості державою;

призовники та резервісти повинні приписатися до військових частин чи формувань для проходження служби;

почне діяти заборона на відправлення за кордон або передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування ЗСУ.

Раніше "Телеграф" також писав, що політтехнолог жорстко пройшовся за депутатами, які проголосували за закон про мобілізацію. Він вважає норми мобілізації авто повним абсурдом, а також, що народні обранці повинні спочатку показати свій приклад.