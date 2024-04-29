Отдавать имущество, носить документы и не только: какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая

Закон вступит в силу уже в следующем месяце

В Украине уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Одновременно с этим у украинцев появится целый ряд новых обязанностей.

"Телеграф" рассказывает о них. Так, закон № 10449 о мобилизации гласит о таких обязанностях граждан Украины:

С 18 мая мужчины от 18 до 60 лет должны носить при с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченным лицам;

уточнить данные через ТЦК или электронный кабинет;

явиться по вызову в ТЦК для военного учета, медосмотра, определения назначения на особый период;

сообщить о причинах непребытия в установленный срок;

обязательно прибыть на сборный пункт по вызову или повестке;

могут быть привлечены к оборонным работам и выполнению мобилизационных задач;

предоставлять имущество, постройки, транспортные средства ВСУ, другим воинским формированиям, силам гражданской обороны с компенсацией стоимости государством;

призывники и резервисты должны приписаться к воинским частям или формированиям для прохождения службы;

начнет действовать запрет на отправку за границу или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования ВСУ.

Ранее "Телеграф" также писал, что политтехнолог жестко прошелся по депутатам, проголосовавшим за закон о мобилизации. Он считает нормы мобилизации авто полным абсурдом, а также, что народные избранники должны сначала показать собственный пример.