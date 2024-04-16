Вилучення у громадян авто на потреби ЗСУ: політтехнолог жорстко поставив на місце депутатів

Руслан Рохов вважає, що авто можуть піти не на потреби ЗСУ

Верховна Рада прийняла новий закон про мобілізацію, згідно з яким передбачаються обмеження для ухилянтів у праві керування авто, а також можуть мобілізовувати транспортні засоби для потреб армії. Зокрема, можуть безоплатно вилучити авто в громадян та підприємств чи організацій.

Політтехнолог Руслан Рохов в етері Ранок.LIVE розповів, що, на його думку, це рішення є просто абсурдним. Він жорстко "пройшовся" по депутатах і вказав на "підводні камені" у новому законі.

Зокрема, Рохов наголосив, що вилучення авто — це повний абсурд. Спочатку народним обранцям потрібно показати приклад і віддати свої позашляховики на ЗСУ. "У нас також в державних органах є позашляховики — від великих до маленьких. Хай почнуть з себе", — каже Рохов. Лише тоді можна буде звертатись до решти населення.

На його думку, це працює тоді, коли депутати Верховної Ради покажуть приклад. Проте саме рішення називає нікчемним з погляду права, адже громадяни позиватимуться до суду. Тоді держава повинна буде компенсувати вартість авто.

Крім того, політтехнолог вважає цілком ймовірним те, що вилучені у громадян та юросіб автівки можуть піти не на фронт. Ними зможуть користуватись, наприклад, військові з ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, у кого та при яких умовах можуть вилучити транспорт під час війни. Народний депутат дав чітку відповідь.