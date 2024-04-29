В Україну з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО: вже зроблено низку заяв

Зеленський поговорив з генсеком НАТО про членство України в ЄС, підтримку Альянсу та багато іншого

Сьогодні, 29 квітня, генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Він проводить спільний брифінг із президентом України.

Про це стало відомо із повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла. Під час виступу глава держави сказав, що сьогодні можна наголосити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за весь час нашої незалежності.

"Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", — сказав він.

Що сказали Зеленський та Столтенберг

За словами президента, вони обговорюватимуть липневий саміт НАТО у Вашингтоні, а також підготовку до захисту від очікуваного російського наступу;

Генсек НАТО заявив, що не очікує домовленості про членство України на саміті альянсу у Вашингтоні цього літа. Натомість він сказав, що Україна вступить до Альянсу відразу, "коли час буде підходящим";

Як зазначив президент, серед трьох головних пунктів обговорення зі Столтенбергом: схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому числі Сполучених Штатів Америки (США), своєчасне постачання озброєння в Україну, постачання Силам оборони "конкретного" озброєння;

Зеленський: важливо Patriot відчувати не на словах, а у реальному захисті неба

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є у нас очікуваний позитив. Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Як тільки вони будуть в Україні, чого тут всі очікують, думаю, ми будемо з вами це відчувати";

Стабілізація на фронті, потужність нашої армії, перехоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій — усе це залежить від трьох головних пунктів — наголосив Зеленський

Перший пункт — це схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога та позитивні рішення урядів цих країн, у тому числі США щодо допомоги з безпеки.

Другий пункт — це своєчасне постачання зброї для своєчасної підтримки української армії.

"Сьогодні позитиву в цьому пункті я поки не бачу. Постачання є. Вони потроху пішли. Треба цей процес прискорити"

Третій пункт стосується того, що конкретно із обіцяної допомоги доїде до України.

Столтенберг наголосив, що ще не пізно, щоб Україна перемогла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна країна НАТО таємно поставила Україні крилаті ракети.