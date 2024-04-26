Ловлять пачками: генсек НАТО розповів про російських шпигунів в Європі

Країни НАТО повинні бути ще більш пильними щодо своєї безпеки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в країнах Альянсу багато російських шпигунів. Він закликав уряд країн до пильності та обережності.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він також нагадав про нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині та Великій Британії.

За словами Генсека НАТО, у країнах-членах Альянсу останнім часом затримали кількох людей, яких підозрюють у роботі на уряд Росії.

"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві та диверсії. А сьогодні у Великій Британії 5 осіб звинуватили у ворожій державній діяльності на користь Росії", — розповів Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що інші члени НАТО повністю підтримують рішення цих країн у боротьбі за свою безпеку. Генсек підкреслив, що наявність російських шпигунів є неприпустимою і несе небезпеку. Проте жоден кремлівський агент не завадить союзникам продовжувати підтримувати Україну у війні.

"Ми також повинні залишатися пильними щодо таємної російської діяльності в Альянсі", — наголосив генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, що у Німеччині двох чоловіків було затримано за підозрою у шпигунстві 18 квітня 2024 року. За словами прокурора, головною метою підозрюваних було "підірвати військову підтримку, яку надає Німеччина Україні". Щодо шпигунів у Великій Британії, то всі вони громадяни Болгарії, а саме: 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов та 29-річна Ваня Габерова. За даними слідства, вони збирали інформацію та передавали її російським спецслужбам протягом трьох років, повідомляє "Голос Америки".

Також "Телеграф" розповідав про те, що російський агент готував замах на Володимира Зеленського в Польщі. Він сам вийшов на представників російських спецслужб та запропонував свою допомогу.