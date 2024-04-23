Чи розмістять у Польщі ядерну зброю: у НАТО дали однозначну відповідь

Йдеться не лише про Польщу, а й про інші країни Заходу.

У НАТО відповіли на заяву президента Польщі Анджея Дуди про можливе розміщення на території країни американської ядерної зброї. Там кажуть, що таких планів наразі немає.

Про це розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"У НАТО жодних планів щодо зміни конфігурації своїх ядерних сил і розміщення будь-яких сил у будь-якій країні НАТО", — сказав він, відповідаючи на прохання польського журналіста прокоментувати слова Дуди.

Столтенберг повторив, що блок не прагне конфлікту з Росією, проте зазначив, що НАТО жорстко захищатиме безпеку будь-якої країни, яка входить до його складу.

У цьому контексті він похвалив Британію за те, що вона вирішила наростити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2030 року.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 22 квітня, президент Польщі Анджей Дуда зробив гучну заяву, що Варшава не відмовилася від ідеї розміщення на своїй території ядерної зброї, якщо на це погодяться союзники НАТО. Ця заява викликала різку реакцію прем’єра країни Дональда Туска.