Ще одна країна НАТО таємно поставила Україні крилаті ракети: британський міністр розповів подробиці

Крилаті ракети передають Україні не лише Лондон та Париж

Коаліція країн, які постачають українській армії, крилаті ракети розширилася. Ймовірно, до неї приєдналася Італія, проте офіційно про це вона не повідомляла.

Про це розповів глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю The Times. За його словами, йдеться про постачання добре відомих ЗСУ ракет Storm Shadow.

"Storm Shadow – незвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже сильний вплив", — сказав він.

При цьому він наголосив, що Німеччині також варто приєднатися до цих трьох країн у питаннях передачі крилатих ракет, оскільки вони вже показали свою ефективність на полі бою та продемонстрували, наскільки нищівний ефект можуть зробити. Водночас Шаппс підкреслив, що запаси Storm Shadow обмежені, тоді як Німеччина має дуже багато Taurus на складах.

За неофіційною інформацією, на складах Італії є близько 200 ракет Storm Shadow. Країна купує ці ракети з 1990-х років.

Інформації про те, скільки італійських ракет отримала Україна, немає, оскільки офіційний Рим офіційно ніколи не повідомляв про їх передачу.

Як повідомлялося раніше, США передали Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS, сподіваючись, що це спонукає канцлера ФРН Олафа Шольца нарешті розблокувати передачу Taurus.