"Стануть нашою ціллю": Росія погрожує Польщі після пропозиції розмістити ядерну зброю

Чим ближче ядерна зброя НАТО до кордонів РФ, тим сильніше загостриться конфлікт, заявив російський політик

У Росії відреагували на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що країна готова розмістити ядерну зброю із США. Країна-агресор поспішила заявити, що ці об’єкти нібито стануть "законними цілями".

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають росЗМІ. За його словами, розміщення ядерної зброї не убезпечить Польщу від нападу.

"Усі ті політики, які зараз з власних причин уважно обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об’єкти точно стануть ціллю. І у нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", — заявив Рябков.

У Росії також назвали розширення ядерної місії НАТО "дестабілізуючим та загрозливим" чинником. Заступник міністра закордонних справ Росії наголосив, що наближення ядерної зброї НАТО до кордонів Росії лише "загострює загрозу".

Нагадаємо, що Анджей Дуда висловив готовність Польщі розмістити на території країни ядерну зброю. Це давно є темою польсько-американських переговорів і, за його словами, убезпечить східний фланг НАТО. Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтримав свого президента.

Водночас у НАТО заявили, що поки Альянс не має планів щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Глава НАТО наголосив, що блок не прагне конфлікту з Росією.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи реально Польщі отримати ядерну зброю. На сьогодні лише три країни НАТО мають власну ядерну зброю.